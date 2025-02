<Bonelli, Strage di Cutro, due anni dopo: il governo Meloni deve rispondere delle sue responsabilità

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

"Due anni fa, nelle acque di Cutro, si consumava una delle più tragiche

delle sue responsabilità

“Due anni fa, nelle acque di Cutro, si consumava una delle più tragiche

stragi di migranti nel Mediterraneo. Un’imbarcazione salpata dalla Turchia

con oltre 180 persone a bordo, si è trasformata in una bara per almeno 94

di loro, tra cui donne e bambini. Una tragedia annunciata, che avrebbe

potuto e dovuto essere evitata. Su questa strage pesa una responsabilità

politica chiara. Il governo di Giorgia Meloni, che dopo la tragedia si recò

a Cutro per promettere che avrebbe inseguito gli scafisti “lungo tutto il

globo terracqueo”, non ha mai fatto luce sulle scelte e sulle omissioni che

hanno portato a quel naufragio. Perché l’allarme lanciato da Frontex non è

stato accolto con la tempestività necessaria? Perché si è lasciata quella

barca in balia delle onde, senza un intervento di soccorso adeguato?” Così

Angelo Bonelli parlamentare di AVS in una nota.

“A due anni di distanza, il governo continua con la sua politica repressiva

e propagandistica sull’immigrazione, senza affrontare le cause profonde

delle migrazioni né garantire i salvataggi in mare. Il ministro

dell’Interno Matteo Piantedosi, con il suo linguaggio disumano – definendo

le vittime un “carico residuale” – ha incarnato la cinica indifferenza con

cui questo esecutivo ha trattato la vicenda.

Ma l’ipocrisia del governo Meloni non si ferma qui. Dopo aver promesso di

dare la caccia agli scafisti, ha permesso che Mohammed Almasri – accusato

dalla Corte penale internazionale di crimini contro l’umanità e crimini di

guerra, ritenuto responsabile di omicidi, violenze sessuali e torture nella

prigione di Mitiga a Tripoli, dove migliaia di migranti vengono rinchiusi e

torturati – fosse scortato in Libia con un aereo di Stato. Un gesto che

rivela, ancora una volta, la complicità del governo italiano con le milizie

libiche responsabili di abusi indicibili nei confronti di uomini, donne e

bambini che cercano di fuggire dall’inferno.

La premier Meloni deve rispondere alla famiglie delle 94 vittime: perché

non sono partiti mezzi adeguati che avrebbero potuto mettere in sicurezza

l’imbarcazione sulla quale viaggiavano i migranti? Perché non è partita la

Guardia costiera?. Oggi come allora chiediamo verità e giustizia per le

vittime di Cutro e per i 30 mila migranti morti nel Mediterraneo in 10 anni:

1.452 (tra morti e dispersi) solo nel 2024” conclude Bonelli

