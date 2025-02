(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Bonelli, “osceno video di Trump su Gaza. Giorgia Meloni riferisca in Aula”

“Il video di Donald Trump è uno schifo puro, un’offesa violenta al popolo

palestinese e a una terra martoriata che gronda sangue. Trasformare Gaza in

“Gaza Trump”, con Elon Musk che distribuisce dollari mentre Trump sorseggia

un cocktail in piscina accanto a Netanyahu, circondato da danzatrici del

ventre, è un’oscenità che calpesta la sofferenza di milioni di persone.

Questa rappresentazione aberrante è un’umiliazione per chi ha vissuto

sotto le bombe, senza acqua, senza cibo, senza un futuro. Mentre il mondo

assiste a una tragedia umanitaria senza precedenti, Trump e i suoi alleati

trasformano il dolore in una sceneggiata, anzi in un’occasione per fare

business dimostrando ancora una volta il loro cinismo e la loro disumanità.

Chi specula sulla guerra, chi gioca con la vita delle persone per

propaganda e interessi politici, è complice del massacro. La premier

Meloni venga in Parlamento a riferire sulle scelte di politica estera e sul

futuro della Palestina e se condivide il messaggio del video considerato i

rapporti cordiali che ha con il presidente degli Stati Uniti d’America

Donald Trump” Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare di Avs e co

portavoce di Europa Verde

