(ACON) SUBACQUEA. MASSOLINO (PAT-CIV): SIA PARTENZA ITER PER L’ECONOMIA BLU

regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, in una nota

esprime soddisfazione per la legge sui percorsi formativi per la

subacquea lavorativa, oggi approvata dall’Aula: “Una norma di cui

ho seguito l’iter, proponendo anche l’audizione dei portatori di

interesse, e sono soddisfatta che i loro suggerimenti

migliorativi siano stati accolti”.

“Auspico che questa norma – rimarca la Massolino – sia un punto

di partenza per altre iniziative che promuovano e sostengano

l’economia blu, tutelando lavoratrici e lavoratori oltre che

l’ambiente. Bisogna infatti prestare attenzione affinch?

l’approccio estrattivista, che ha fatto s? che la specie umana

devastasse le terre emerse, non si ripercuota anche sulla risorsa

mare, per il bene del nostro ‘pianeta blu'”.

