(ACON) SALUTE. CAPOZZI (M5S): NO ACCORPAMENTO, TORNARE A 4 CONSULTORI A TS

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 26 feb – “Il nostro esplicito sostegno alla

petizione era doveroso perch? va a sancire, anche attraverso le

firme raccolte direttamente sul territorio, una preoccupazione da

noi pi? volte manifestata in merito alla chiusura dei consultori.

In questo caso il problema riguarda Trieste, ma il principio di

salvaguardia di queste strutture va ovviamente esteso all’intera

regione”.

Lo evidenzia, in una nota stampa la consigliera regionale Rosaria

Capozzi (Movimento 5 Stelle), presente quest’oggi nel salottino

presidenziale di piazza Oberdan a Trieste alla consegna della

petizione che chiede alla Regione Friuli Venezia Giulia di

rinunciare all’accorpamento dei consultori nel capoluogo.

“Passare da quattro a due – prosegue Capozzi – costituisce un

grave passo indietro, a spese soprattutto delle persone fragili

che costituiscono proprio gran parte dei fruitori di servizi solo

apparentemente semplici, ma in realt? molto preziosi”.

“La promozione della salute in senso globale, come viene

evidenziato anche nell’istanza, deve infatti costituire un

caposaldo. Pertanto, auspico un repentino dietrofront decisionale

– precisa la pentastellata – che riporti servizi e operatori

specializzati anche nei rioni di San Giacomo e San Giovanni, e

non solo in quelli di Roiano e Valmaura”.

“Siamo gi? scesi in piazza una volta per esprimere il nostro

dissenso nei confronti di questo provvedimento, schierandoci con

chi si oppone all’ennesimo taglio della sanit? pubblica –

sottolinea la rappresentante del M5S – per spingere i cittadini

ad affidarsi a quella privata. Emerge cos? un progressivo

impoverimento dei servizi, mentre aumentano i disagi. La legge,

infatti, prevede almeno un consultorio ogni 20mila abitanti e ora

pi? che mai non si pu? lucidamente pensare che il supporto

offerto da due presidi fondamentali per il supporto sanitario

possa essere uguale a quello offerto da quattro”.

“La prossimit? di servizio – conclude Capozzi – va tutelata e non

depotenziata, insieme alle preziose attivit? di prevenzione che

si porta dietro in dote. Pare quindi necessario e doveroso

compiere un urgente passo indietro, ripensando e rivalutando

anche l’organizzazione per andare incontro alle esigenze del

personale e dell’utenza”.

ACON/COM/mv

261745 FEB 25