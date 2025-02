(ACON) ASSOCIAZIONI D’ARMA. OK UNANIME A PDL CALLIGARIS SU SOSTEGNO VOLONTARI

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 26 feb – Trentotto favorevoli, nessun

contrario, nessun astenuto. L’intera Aula ha votato a favore

della norma proposta dalla Lega che garantisce sostegno alle

associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine

– inclusi vigili del fuoco e polizia locale su iniziativa di

Mauro Di Bert, capogruppo di Fp – cos? come alle vittime del

dovere.

Si tratta, come ha spiegato nella sua relazione il primo

firmatario della proposta di legge, il capogruppo della Lega

Antonio Calligaris, di “valorizzare con maggior compiutezza la

meritoria e preziosa funzione sociale, culturale, educativa e di

sicurezza di tali associazioni. Questi sodalizi favoriscono la

coesione sociale e la promozione dell’identit? nazionale”.

Facendo riferimento alle proposte emerse nel corso dell’audizione

in Commissione, il capogruppo leghista ha anticipato un

emendamento – poi votato all’unanimit? – che intende “facilitare

il reperimento delle sedi per questi sodalizi, che spesso non

dispongono di molte risorse” permettendo ad Ater di concedere in

uso gratuito i locali non locati e non adibiti ad abitazione o

parcheggio.

Sulla stessa linea Markus Maurmair (FdI), che ha parlato di “un

percorso condiviso tra Fratelli d’Italia e la Lega gi? dallo

scorso assestamento di bilancio”, ricordando che “le associazioni

d’arma sono un unicum in Friuli Venezia Giulia in quanto negli

anni della guerra fredda migliaia di giovani sono arrivati qui

per svolgere il servizio militare e molti si sono fermati nelle

nostre comunit?, diventando una delle anime principali delle

associazioni d’arma”. Sempre dalla relazione di Maurmair sono

emersi i numeri di queste realt?: 682 le associazioni attive in

regione, 422 delle quali in provincia di Udine, 157 a Pordenone,

86 a Gorizia e 17 a Trieste, dati tratti da uno studio

dell’Osservatorio per la sussidiariet? del Centro servizi

volontariato Fvg.

Qualche distinguo ? emerso nella relazione di minoranza di

Manuela Celotti: la consigliera del Pd ha osservato che la

materia era gi? stata normata nel 2009 “e si sarebbe potuto

aggiornare la legge in vigore”, ma “al di l? della scelta del

percorso, al gruppo Pd interessa valutare il merito di questa

proposta di legge, che ricalca e migliora la norma precedente”.

Celotti ha espresso “riconoscimento e apprezzamento per le

associazioni”, ricordando che “da sindaca ho visto quanto siano

importanti la loro presenza e il loro impegno nella

collaborazione con le amministrazioni comunali”. Rimarcate in

particolare “l’opera di manutenzione e valorizzazione dei

monumenti celebrativi” e “l’impegno a rafforzare la

consapevolezza collettiva sui princ?pi della Costituzione”, con

una citazione specifica per Anpi, Apo e Aned. Prima del voto

finale, favorevole come si ? gi? detto, Celotti si ? rammaricata

per la bocciatura di alcuni suoi emendamenti invocando “maggior

coraggio sull’attualizzazione della memoria all’interno delle

comunit? territoriali”.

Nel corso della discussione generale hanno espresso il loro

apprezzamento anche Laura Fasiolo (Pd), che ritiene “doveroso

valorizzare il ruolo educativo di queste associazioni”, Rosaria

Capozzi del M5s (“Questi sodalizi diffondono valori come

coraggio, onore, lealt? e senso del dovere”) e Michele Lobianco

di Forza Italia, che ha ricordato “il duplice aspetto, ideale e

valoriale da un lato, fattuale dall’altro, contenuto in questa

norma” osservando come “il servizio di leva ? il vulnus di questo

mondo associazionistico, in quanto manca il ricambio

generazionale”. Il leghista Elia Miani (Lega) ha voluto associare

“questa proposta di legge a Elena Lo Duca, volontaria della

Protezione civile di Prepotto, morta in servizio nel luglio del

2022 mentre stava fronteggiando un incendio. ? per persone come

lei che abbiamo promosso questa legge, riconoscendo anche i

volontari della Pc come vittime del dovere”.

Il rapido esame degli emendamenti ai 5 articoli della proposta di

legge ha portato all’approvazione di un emendamento di Capozzi

sulla manutenzione e il recupero dei cimeli storici, una proposta

di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) che d? enfasi alla cultura

della legalit? e della cittadinanza attiva, un emendamento di

Celotti sulla “costruzione di una geografia memoriale con il

censimento di lapidi, monumenti e pietre di inciampo”. Via libera

anche alle proposte emendative presentate da Calligaris, che ha

lasciato a Di Bert il compito di illustrare le ragioni

dell’allargamento della gamma dei beneficiari alle associazioni

di vigili del fuoco e polizia locale.

ACON/FA-fc

261844 FEB 25