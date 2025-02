(ACON) ASSOCIAZIONI D’ARMA. MIANI (LEGA): PDL CI FA RICORDARE ELENA LO DUCA

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(ACON) Trieste, 26 feb – "L'importanza della legge del gruppo

Lega per il sostegno alle associazioni combattentistiche e d’arma

e delle associazioni delle forze dell’ordine operanti sul

territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere

ed equiparate ci rimanda con la mente a Elena Lo Duca. Elena era

coordinatrice della Protezione civile regionale di Prepotto e

aveva 56 anni quando ? mancata in servizio dopo essere stata

colpita da un tronco d’albero in caduta, lasciando il marito e

una figlia”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere del gruppo Lega Elia

Miani che ricorda una vittima del dovere del territorio

cividalese.

“Elena era impegnata a spegnere un incendio nella frazione di

Cialla, uno dei tanti che erano scoppiati nel luglio 2022. Stava

coordinando l’intervento, effettuando una ricognizione del bosco

in fiamme – prosegue Miani – quando un arbusto danneggiato dalle

fiamme ? caduto e purtroppo l’ha travolta. Lo Duca era stata capo

coordinatore in forza al commissariato di pubblica sicurezza

della polizia di Stato di Cividale del Friuli. Qualche mese prima

aveva ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

il titolo di cavaliere al Merito della Repubblica italiana per i

meriti che aveva conseguito come assistente capo coordinatore”.

“La sua ? stata una vita spesa a impegnarsi per il bene degli

altri. Il suo altruismo e la sua disponibilit? sono state risorse

straordinarie. ? anche e soprattutto per persone come lei e per

avvenimenti drammatici come questo che ci siamo spinti per

promuovere questa legge. Il riconoscimento dei volontari della

Protezione civile tra le vittime del dovere credo sia uno dei

temi su cui l’aula del Consiglio regionale non pu? dividersi e su

cui dobbiamo agire in fretta”, conclude la nota.

