(ACON) ASSOCIAZIONI D’ARMA. LIGUORI (PAT-CIV): VALORIZZARE RUOLO SOCIALE

(ACON) Trieste, 26 feb – "Oggi in Consiglio regionale, ho

presentato emendamenti alla proposta di legge volta al sostegno

delle associazioni d’arma e delle forze dell’ordine operanti sul

territorio regionale, nonch? delle vittime del dovere ed

equiparate”.

Lo fa sapere in una nota la consigliere regionale Simona Liguori

(Patto per l’Autonomia – Civica Fvg).

“Ho inteso ricordare – spiega Liguori – le molteplici attivit?

che, sui territori, le associazioni sarebbero in grado di mettere

in atto a supporto della memoria storica quali, ad esempio, il

progetto di realizzazione del museo di Volo acrobatico collettivo

nel Comune di Campoformido dove, appunto, nacque la prima

formazione di volo acrobatico collettivo nel 1928, precursore di

quella che sarebbe diventata la pattuglia acrobatica nazionale

“Frecce tricolori” e un “Museo dei mezzi e della tecnologia

militare” promosso dall’associazione Cingoli e Ruote per

conoscere la Storia”.

“Con gli emendamenti ho attenzionato il ruolo sociale delle forze

dell’ordine in congedo, considerate una risorsa fondamentale per

la popolazione sui temi della sicurezza e della legalit?. Si

inseriscono in una pi? ampia strategia di valorizzazione –

conclude l’esponente dei civici – e supporto alle realt?

associative che operano per la tutela della memoria storica e per

il benessere della gente”.

