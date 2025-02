Presentato il Festival Démadé: kermesse di letteratura per ragazzi ideata e organizzata da ragazzi. Dal 9 all’11 maggio in Fortezza Vecchia a Livorno

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Presentato il Festival Démadé: kermesse di letteratura per ragazzi

ideata e organizzata da ragazzi

Livorno, 25 febbraio 2025 – Si svolgerà dal 9 all’11 maggio 2025 in Fortezza Vecchia, a Livorno il Festival Démadé, prima edizione.

Un festival letterario per ragazzi, la cui particolarità sta nel fatto che è stato ideato e che sarà gestito in tutto e per tutto da ragazzi, dalle interviste agli autori, alla libreria, al merchandising, ai laboratori.

La direttrice artistica, Elaide Garufi, studentessa e scrittrice, ha solo 14 anni ed è riuscita a coinvolgere un gran numero di illustri autori per ragazzi, scelti tra quelli che più ama e che più amano i suoi coetanei:

• Christian Antonini

• Francesco Bedini

• Pierdomenico Baccalario

• Chiara Cacco

• Caterina Cubeddu

• Azzurra D’Agostino

• Marco Erba

• Antonio Ferrara

• Alessandro Q. Ferrari

• Silvia Fornasari

• Simone Frasca

• Lucia Giustini

• Matteo Grimaldi

• Caterina Guagni

• La Tram

• Sara Magnoli

• Marco Magnone

• Marco Marmeggi

• Davide Morosinotto

• Emanuela Nava

• Daniele Nicastro

• Luca Occhi

• Alessandro Pasquinucci

• Sara Piazza

• Vernante Pallotti

• Ariela Rizzi

• Mirka Ruggeri

• Isabella Salmoirago

• Federico Taddia

• laura Tenorini

• Linda Traversi

• Massimo Vitali

La manifestazione è organizzata da Démadé APS,un’associazione no profit fondata con lo scopo di promuovere la cultura e la lettura tra i ragazzi, ed ha il patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia di Livorno, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Il Festival Démadé è stato presentato questa mattina nella Sala “Ferretti” della Fortezza Vecchia alla presenza della vicesindaca Libera Camici, dell’assessora comunale alla Cultura Angela Rafanelli, della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Cristina Grieco, di Francesca Morucci in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale.

“Quello che mi colpisce di più di Elaide – ha detto la vicesindaca Camici – è la determinazione di fare qualcosa di bello per la propria città e di diffondere l’amore per la letteratura nel luogo in cui vive”.

“I ragazzi a volte si sentono soli con le loro passioni – ha chiosato l’assessora Rafanelli – Elaide con la sua passione per la lettura è riuscita a coinvolgere amici, familiari, insegnanti e creare addirittura un festival “non vietato agli adulti” e questo deve essere di insegnamento per tutti noi”.

La provveditora Cristina Grieco, elogiando l’impegno di Elaide, ha definito la manifestazione un “diamante” che contrasta i luoghi comuni sui giovani, spesso definiti passivi e senza interessi. Francesca Morucci dell’Autorità di Sistema ha manifestato l’orgoglio di ospitare un evento che per le sue caratteristiche rappresenta un unicum nel panorama nazionale

Ad illustrare nel dettaglio la manifestazione è stata Elaide Garufi, accompagnata dal fratello Elia e dall’amica braccio destro Camilla Cerato.

“Mi piaceva l’idea – ha dichiarato Elaide – non solo di diffondere il piacere della lettura, che forse oggi è sottovalutato, ma anche di inserire in questa esperienza in tutti i settori solo ragazzi, dalla gestione delle interviste con gli autori, alla libreeria, al merchandising, ai laboratori, allo spazio gioco. Questo perché sono esperienze che aiutano nella vita, stare tre giorni in un ambiente così, e conoscere persone, lavorare insieme aiuta la coesione e l’inclusione”.

Per ogni informazione e aggiornamento si rimanda al sito ufficiale della manifestazione: https://www.demadefestival.it

