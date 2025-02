(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Moby Prince: Simiani (Pd), senza Commissione Inchiesta verità ancora lontana, continuare a cercare responsabili

“Senza il lavoro delle Commissioni d’Inchiesta sulla Moby Prince, la verità sarebbe ancora lontana. È grazie alle indagini svolte nelle ultime tre legislature che sono stati compiuti passi significativi nell’accertamento delle responsabilità e nella ricostruzione delle dinamiche dell’incidente. I familiari delle vittime chiedono risposte su una tragedia che ha segnato per sempre le loro vite. Alla Magistratura va il nostro pieno sostegno, ma è indispensabile proseguire nella ricerca della verità per individuare le reali cause e responsabilità di uno dei più gravi disastri della storia italiana”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Partito Democratico.

Roma, 25 febbraio 2025

