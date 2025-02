La Notte dei Racconti a San Martino in Trignano

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 La Scuola Primaria di San Martino in Trignano

aperta la sera per la Notte dei Racconti

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 la Scuola Primaria di San Martino in Trignano ha

aperto le proprie porte per un evento straordinario: La Notte dei Racconti.

TUTTO è POSSIBILE- ORME DI FIABA, è stato il tema dell’edizione 2025 .

L’iniziativa internazionale, promossa da Regionarra, nasce con l’obiettivo di riunire

la comunità nel riscoprire la bellezza della condivisione e promuovere una cultura

della narrazione che valorizzi le storie di ognuno. In un’epoca in cui la tecnologia

spesso ci allontana, questo evento ha invitato i bambini, le bambine e le famiglie, a

sedersi intorno ad un fuoco metaforico per ascoltare e raccontare.

La magia del racconto ha preso vita tra le mura della scuola; gli spazi allestiti con

luci soffuse, insegne luminose e angoli accoglienti, hanno trasformato l’ambiente in

un mondo magico e fatato, dove le storie hanno saputo avvicinare grandi e piccoli.​

Le insegnanti hanno dato voce alle storie insieme al regista e maestro di teatro

Graziano Petrini, che ha animato la lettura interpretando le emozioni e le avventure

dei personaggi. A rendere ancora più speciale l’atmosfera fiabesca è stata la

presenza del Maestro e musicista Maurizio Marrani. La musica suonata dal vivo,

delicata e coinvolgente, si è intrecciata con le parole, trasformando ogni storia in

un’esperienza sensoriale completa.

La serata si è conclusa con una coccola finale: biscotti e camomilla della buonanotte

offerti dalla Sezione Soci Coop Centro Italia Spoleto- Norcia.

Non è mancata la partecipazione dell’Assessora Luigina Renzi, che ha rivolto un

sentito ringraziamento alle insegnanti, complimentandosi per l’organizzazione e la

passione con cui hanno saputo creare un’occasione di condivisione e crescita.

L’ entusiasmo dei bambini, la creatività degli insegnanti e la partecipazione attiva

delle famiglie hanno reso la “Notte dei Racconti” un evento magico. Il successo di

questa iniziativa ha confermato che la lettura e la narrazione sono strumenti potenti

per creare connessioni, stimolare l’immaginazione e soprattutto, favorire un senso di

comunità.