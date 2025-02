(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 Comunicato stampa del 25 febbraio 2025

Amiata: Il futuro è già qui

Il Rinascimento dell’Amiata: arrivano circa 200

milioni che miglioreranno il volto e

il sistema dei servizi

Le risorse legate al rinnovo delle concessioni geotermiche consentono il recupero di

infrastrutture e lo sviluppo di nuove interessanti iniziative

L’Amiata, sia nel versante grossetano che senese, si prepara ad una stagione straordinaria fatta di idee,

progetti e azioni grazie ad un corposo pacchetto di investimenti per ambiente e sviluppo.

Il piano pluriennale di investimenti proposto da Enel ed approvato dalla Regione per il rinnovo delle

concessioni geotermiche rappresenta, infatti, una base solida su cui costruire un nuovo futuro per l’Amiata.

I sindaci amiatini, coordinati dal sindaco di Santa Fiora che avevano delegato nel gruppo di lavoro attivato

dalla Regione Toscana, hanno concordato i progetti, localizzati in tutti i comuni interessati dalle concessioni

geotermiche, che saranno finanziati con le risorse del piano.

Il lavoro importante di condivisione che ha portato alla definizione dell’intesa ha comportato da parte dei

Comuni amiatini e delle Province uno studio attento dei bisogni e una individuazione dei filoni su cui

consolidare lo sviluppo delle comunità. Il risultato è un piano di valore storico per l’Amiata e per le province

di Grosseto e Siena.

Le azioni, previste e finanziate, sono fortemente differenziate e coordinate e vanno dal teleriscaldamento

alla viabilità, dalla rigenerazione urbana dei centri storici agli impianti sportivi dal recupero di terreni incolti

per trasformarli in vigneti al termalismo, in un vero e proprio complessivo rinascimento della montagna.

Ingenti saranno gli investimenti di carattere ambientale per la riduzione delle emissioni, il miglioramento

degli inserimenti paesaggistici, la tutela dell’ecosistema e della salute delle comunità.

Si tratta di un complesso piano di sviluppo in cui confluiscono risorse che saranno gestite direttamente dai

Comuni e dalle Province insieme a quelle governate direttamente da Enel.

La mole di risorse complessive è impressionante, con oltre 150 milioni di euro che sono destinati a specifici

interventi proposti dagli enti locali o da Enel, a cui si aggiungono fondi di compensazione per un volume

complessivo che sfiora i 200 milioni.

I Comuni dell’area Amiata coinvolti sono Santa Fiora, Arcidosso, Roccalbegna, Castel del Piano,

Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni e Radicofani, oltre alle Province di Grosseto e

Siena.

Questi i principali interventi che saranno realizzati direttamente da Enel Green Power: 53,4 mln

Conversione torri di raffreddamento in torri ibride in tutte le centrali amiatine (eliminazione “pennacchio”

di vapore)

Sperimentazione sistema ossidazione secondaria aggiuntivo all’AMIS

miglioramento strumentazioni mobili per monitoraggi ambientali

Miglioramento delle stazioni di monitoraggio aria e sismico

Piste ciclabili area Piscina geotermica / Bagnore

Completamento piscina geotermica Aiole

Creazione polo manutentivo EGP presso ex centrale Bagnore2

Nuovo sistema di accumulo per cessione calore a Floramiata

Opere di collegamento dalle centrali Piancastagnaio all’impianto di recupero CO2 Nippon Gases

Restyling architettonico centrali Piancastagnaio (PC4 e PC5)

Piantumazioni per schermatura postazioni visibili dalle provinciali

Questi gli interventi concordati fra gli Enti Locali che saranno realizzati dai Comuni e dalle Province con

risorse messe a disposizione da Enel Green Power: 99,8 mln

Santa Fiora: 28,1 mln

Acquisto azioni AmiataEnergia e manutenzione rete teleriscaldamento

Terme dell’Acquaforte a Bagnore

Fornacina Power Hub, in collaborazione con Piancastagnaio

Progetto recupero centri spopolati

Convento SS. Trinità per realizzazione polo imprese agricole e ricettivo

Rigenerazione urbana “Ex Albergo Adele” e Polo innovativo Pratuccio Bagnolo

Incentivo per famiglie che non possono allacciarsi al teleriscaldamento

Recupero di terreni incolti ed impianto di vigneti: incentivo a supporto degli investimenti per rimettere in

coltivazione terreni abbandonati o incolti

Strada di accesso e urbanizzazione nuova area artigianale

Progetti di rilancio del settore pellettiero locale: Fiora & Bags e Santa Fiora Made in Italy

Recupero miniere del Siele, in collaborazione con Piancastagnaio

Arcidosso: 15,36 mln

Pista da sci sintetica

Rifacimento strada Monte Labro

Azzeramento tariffa Enel a remunerazione centrale termica teleriscaldamento

Interventi per la realizzazione ed ampliamento di reti di teleriscaldamento per le aree ad oggi non servite

dal teleriscaldamento geotermico

Realizzazione Osservatorio astronomico Monte Labro

Riqualificazione Piazza Indipendenza e realizzazione Parcheggi sotterranei

Roccalbegna: 4,7 mln

RSA Santa Caterina

Castel del Piano: 4 mln

Collegamento al teleriscaldamento Ospedale e RSA Vegni

Rigenerazione urbana del centro storico (alloggi, laboratori, spazi polifunzionali)

Costituzione di un co-housing per sostenere le imprese presenti e incentivare l’incubazione di nuove attività

Piancastagnaio: 28 mln

Fornacina Power Hub, in collaborazione con Santa Fiora

Recupero Palazzo Bourbon Del Monte

Realizzazione Outlet commerciale Ex Furzi

Palazzetto dello Sport

Teleriscaldamento Casa del Corto

Progetto Parco Tecnologico Amiata: Sviluppo scuola di alta pelletteria e realizzazione di centro di restauro

della pelle

Realizzazione piscina terapeutica in loc. Casa del Corto

Completamento rete di teleriscaldamento comunale

Cessione al comune della rete di distribuzione teleriscaldamento “La Rota”

Cessione al comune termodotto al servizio della stazione di scambio teleriscaldamento

Incentivo famiglie che non possono allacciarsi al teleriscaldamento

Recupero miniere del SIELE in collaborazione con Santa Fiora

Comunità energetica fotovoltaico 1 MW

Abbadia San Salvatore: 4 mln

Rigenerazione urbana area ex Niccolini per realizzare area residenziale e sportiva tramite partenariato

pubblico privato

Recupero impianto sportivo e turistico Altone

Rigenerazione urbana area ex elementari

Provincia di Siena: 10,07 mln

Strada SP 18 Piancastagnaio

Completamento dell’anello dell’Amiata, ovvero l’infrastruttura stradale di bypass dal confine comunale

Piancastagnaio-Santa Fiora, sulla SP 18 B, alla SP 25

SP 41 S. Casciano dei Bagni

SP 478 Radicofani

SP 53 Radicofani e S. Casciano dei Bagni

Provincia di Grosseto: 5,57 mln

Cofinanziamento Variante tracciato SP 4 Pitigliano – Santa Fiora (frana del Convento)

Manutenzione Straordinaria SP 58, 35, 122, 45, 37

Manutenzione Straordinaria SP 160, 6

Manutenzione Straordinaria SP 123, 96, 160

Le dichiarazioni

“La grande occasione del rinnovo delle concessioni geotermiche a Enel è stata affrontata unendo metodo e

contenuti – -commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – e il risultato non è soltanto

nell’imponente flusso di risorse che arriva sull’Amiata. Dall’elenco dei progetti che Comuni e Province hanno

saputo mettere insieme esce una visione e una volontà di essere comprensorio e di agire in sinergia. Il ruolo

della Regione Toscana e del suo presidente Eugenio Giani è stato determinante. Questo approccio rende

l’Amiata molto più forte e l’efficacia delle risorse ha un effetto esponenziale. I 200 milioni sono un volano

importante che – mi auspico – genererà altre idee e farà maturare il rapporto tra istituzioni, imprese e

cittadini. Investiamo in noi stessi e Santa Fiora sta lavorando in tal senso da molti anni con fiducia nella forza

delle nostre aree interne e delle nostre comunità.”

“Si chiude un accordo che produrrà per il sistema geotermico amiatino benefici non solo di natura

economica ma anche ambientale -commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – In Amiata, infatti, nei

prossimi anni arriveranno oltre 200 milioni di euro per progetti finalizzati allo sviluppo socio economico del

territorio che aggiungendosi ai 65 milioni di euro per la messa in sicurezza del Cipressino faranno fare il

salto di qualità definitivo alla nostra montagna. Tutto questo mantenendo invariato l’impatto emissivo delle

centrali seppur a fronte di un incremento di produzione e, quindi, mantenendo alta l’attenzione per la tutela

ambientale”.

“La partecipazione del Comune di Castel del Piano alla trattativa – afferma la sindaca Cinzia Pieraccini consentirà una ricaduta sul piano della progettualità sociale, culturale ed economica. Il nostro comune non

è sede di impianto ma non per questo si può considerare estraneo né dal punto di vista dell’attenzione alla

tutela ambientale, sulla quale è imprescindibile mantenere alta l’asticella, né dal punto di vista della

ricaduta economica”.

“L’accordo tra la Regione Toscana e Enel Green Power- aggiunge Massimo Galli, sindaco di Roccalbegna rappresenta per i comuni geotermici un passo significativo verso la valorizzazione e la sostenibilità delle

risorse geotermiche. Il rinnovo delle concessioni geotermiche non solo favorisce lo sviluppo di un’energia

pulita e rinnovabile, ma anche il benessere economico e sociale dei territori coinvolti. In un momento

storico in cui la transizione energetica è prioritaria, questo accordo promuove una sinergia tra sviluppo

economico e tutela ambientale, garantendo ricadute positive per le comunità locali attraverso investimenti

in infrastrutture e servizi. La collaborazione tra enti pubblici e privati è fondamentale per costruire un futuro

energetico sostenibile e per valorizzare il patrimonio geotermico della Toscana”.

“Si tratta di investimenti importanti che riguardano sia le infrastrutture, sia le altre opere pubbliche e

l’occupazione – sottolinea invece Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – e che

assumono un valore ancora più grande, essendo realizzati nelle aree interne, quindi rappresentano

un’ottima via per mantenere in vita questi centri e lottare contro il loro spopolamento.”

“L’accordo ha visto protagonisti noi sindaci dei comuni geotermici – dichiara Franco Capocchi, sindaco del

Comune di Piancastagnaio – che per l’intera trattativa siamo stati sempre decisi, uniti e convinti di portare a

casa un risultato storico. Nuovi progetti per ricadute di sostenibilità, royalties per le concessioni, adozione

dei migliori standard ambientali, ricadute occupazionali dirette e per l’indotto, ricadute sociali e di

sostenibilità, insomma siamo soddisfatti, ed ora stiamo già lavorando mettere in pratica i contenuti

dell’accordo. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, uniti continueremo a fare grandi cose per i nostri

territori”.

“Il rinnovo delle concessioni Geotermiche con Regione Toscana ed Enel è stata un’occasione di confronto tra

i vari territori. Questa sinergia consolidata durante i dialoghi ci ha permesso di ragionare da area unita

seppur con differenze tra le stesse zone. – commenta Niccolò Volpini sindaco di Abbadia San Salvatore Abbadia San Salvatore da Comune anti-geotermico, negli anni ha guardato l’evolversi della tecnologia e i

continui sforzi per migliorarla attenzionando la tutela di ambiente e salute dei cittadini. Solo dopo aver

avuto garanzie sulla volontà di continuare questo processo di crescita e miglioramento abbiamo deciso di

partecipare alla discussione diventando parte attiva. Non siamo sede di impianto ma la vocazione della mia

cittadina è sempre stata quella di coniugare la vocazione industriale a quella turistica, artigianale e

commerciale, basti pensare agli anni della miniera E al benessere che ne è scaturito. La geotermia è una

risorsa, e questo credo debba essere detto chiaramente, una risorsa che deve essere usata bene. Questo

termine è ormai svuotato del suo significato e indica semplicemente qualcosa da sfruttare, spremere, da cui

trarre profitto, su cui attaccare un cartellino con il prezzo. Abbiamo invece una responsabilità grande come

amministratori ossia accompagnare l’utilizzo della risorsa geotermica alla tutela delle nostre caratteristiche

ambientali, ponendo al primo posto la tutela della salute di chi abita qui. Ma le responsabilità non sono

solamente queste, del resto un amministratore deve amministrare e questa attività si esercita prendendo

decisioni spesso e volentieri su come impiegare le risorse economiche a disposizione. Ebbene, quelle risorse

potranno essere un volano di sviluppo, ma solo se usate in maniera adeguata discutendo politiche di area

lungimiranti senza stare troppo attenti ai confini del proprio comune per far sì che la nostra amata Amiata

riesca ad avere un futuro luminoso e prosperoso. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente

per oltre 13 mesi, a partire da Regione Toscana, il Presidente Eugenio Giani, il sindaco delegato per la nostra

area Federico Balocchi e tutto l’apparato amministrativo”.