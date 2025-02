(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Il Comune installa quattro nuove panchine in due parchi pubblici cittadini in seguito alla richiesta di genitori e nonni

Lavoro in sinergia di SegnalaLi e degli uffici Verde Pubblico e Manutenzioni

Livorno, 25 febbraio 2025 – Quattro nuove panchine saranno installate in due parchi pubblici cittadini, in via Torino e nella pineta alla Rotonda di Ardenza.

In seguito alla richiesta effettuata all’ufficio SegnalaLi da parte di alcuni genitori e nonni che accompagnano rispettivamente figli e nipoti nei parchi a giocare, l’ufficio Verde Pubblico e l’ufficio Manutenzioni si sono attivati ed hanno individuato la collocazione per le panchine.

Due saranno collocate nei prossimi giorni (meteo permettendo) nel parco giochi in via Torino nel quartiere di Coteto, e altre due nell’area giochi che si trova nella pineta alla Rotonda di Ardenza.

Ricordiamo che SegnalaLi è un progetto del Comune nato nel 2020 con il principale obiettivo di rispondere a quelle segnalazioni dei cittadini che possono essere risolte con un pronto intervento. Segnalazioni riferite al decoro urbano, fognature, strade e verde. SegnalaLi ha anche il compito di ricognizione territoriale, vale a dire di controllo, registrazione e risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini.