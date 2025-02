Consegnato a Firenze il Premio Gist ACTA

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 CONSEGNATO A FIRENZE PREMIO Gist ACTA

=====================================

=====================================

=====================================

Archeological & Cultural Tourism Award

======================================

======================================

======================================

5 vincitori e 1 premio speciale

——————————-

===============================

——————————-

ecco tutti i premiati dal Gist

——————————

==============================

——————————

###Grotte di Pertosa-Auletta

###=========================

###Museo Archeologico diReggioCalabria

###===================================

###Mauro Pigozzo – giornalista

###===========================

###Lucca Comics & Games

###====================

###Al-Maghtas in Giordania

###=======================

###Museo della Paglia e dell’Intreccio di Signa

###============================================

Si è svolta a Villa Vittoria, nel Palazzo dei Congressi di Firenze, la consegna del ***Premio Gist ACTA, Archeological & Cultural Tourism Award*** .

ACTA, giunto alla terza edizione, è un importante premio istituito dal **Gruppo Italiano Stampa Turistica** con il patrocinio di **Toscana Promozione Turistica********per dare il giusto riconoscimento ai musei, siti archeologici, destinazioni e giornalisti che si impegnano nella promozione e divulgazione del turismo culturale ed archeologico.

Il premio ACTA è stato attribuito in occasione di ***TourismA***, borsa del turismo culturale e archeologico ed è stato consegnato da **Sabrina Talarico** presidente Gist e **Clara Svanera**, ideatrice e presidente del premio ACTA, alla presenza di **Eugenio Giani**, presidente della Regione Toscana, **Leonardo Marras** assessore regionale al turismo della Regione Toscana e **Francesco Tapinassi**, direttore di Toscana Promozione Turistica.

**Clara Svanera**, presidente del Premio Gist ACTA, è affiancata nel lavoro di ricevimento, verifica e scelta delle candidature, da una giuria composta da 6 giornalisti Gist esperti del settore: **Silvana Rizzi, Ada Mascheroni, Enrico Netti, Silvana Rizzi, Manuela Stefani, Micaela Zucconi Galli Fonseca** .

***Alcuni componenti della giuria. Da sinistra: Enrico Netti, Clara Svanera (presidente Premio Acta), Sabrina Talarico (presidente Gist), Ada Mascheroni, Tullio Bernabei***

” *L’idea di introdurre un premio che pone attenzione al patrimonio culturale e archeologico italiano e mondiale è nata dall’esigenza di enfatizzare il lavoro quotidiano che diverse categorie di professionisti dedicano alla sua valorizzazione -* ha dichiarato **Clara Svanera presidente del Premio Gist ACTA**.*****Il turismo culturale si rivolge ad un viaggiatore attento, esigente e soprattutto consapevole, che desidera sperimentare il territorio, spaziando dalle architetture urbane ai musei e alle gallerie, dai centri storici ai siti archeologici, dalle biblioteche ai templi della musica e della danza, dai luoghi del design a quelli dell’artigianato artistico* ”.

” *Il Gist ha voluto e creduto fortemente nel Premio ACTA, nato da un’idea della collega e socia Clara Svanera* – **ha dichiarato Sabrina Talarico presidente Gist** – *perché ritiene che i media possano e debbano occuparsi di turismo culturale e archeologico. Attribuire un riconoscimento a coloro che lavorano, mantenendo e promuovono i beni culturali d’Italia e del mondo significa per noi contribuire alla diffusione di valori e saperi. Significa far conoscere luoghi da scoprire e tutelare, favorirne il rispetto, la valorizzazione e la fruizione, promuovere identità. In una parola, contribuire allo sviluppo di un turismo colto, diffuso e informato”.*

***Sabrina Talarico e Clara Svanera***

***Sabrina Talarico, Leonardo Marras, Clara Svanera, Francesco Tapinassi***

**LE MOTIVAZIONI**

1) ***Migliore sito archeologico: Grotte di Pertosa-Auletta***

Le Grotte di Pertosa sono un sito di straordinaria bellezza “olistica” tanto di

interesse archeologico quanto naturalistico. Formate dall’erosione dell’acqua nel

corso di millenni offrono un affascinante viaggio sotterraneo, caratterizzato da

stalattiti, stalagmiti e formazioni rocciose di rara bellezza. Oltre alla loro

spettacolarità naturale, le Grotte di Pertosa hanno notevole importanza

archeologica. Sono parte di un ecosistema ricco di biodiversità, ospitando diverse

specie di flora e fauna, alcune delle quali sono rare o endemiche. Tutti questi

aspetti rendono le grotte non solo un luogo di studio e conservazione ma anche

una destinazione turistica di grande attrattiva.

Ha ritirato il premio **Maria Rosaria Carfagna**, presidente Fondazione MiDA.

***Sabrina Talarico, Maria Rosaria Carfagna, Clara Svanera***

2) ***Miglior museo: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria***

Il museo archeologico di Reggio Calabria è un museo culla della storia, un ponte

tra culture, ma anche un laboratorio di idee. Le mostre temporanee non solo

arricchiscono la collezione permanente, ma offrono anche l’opportunità di esplorare

temi attuali e di rilevanza globale, stimolando il dialogo tra diversi ambiti disciplinari.

Il MArRC si impegna attivamente a coinvolgere la comunità locale attraverso

eventi, laboratori e attività didattiche, con l’intento di rendere l’archeologia

accessibile a tutti. La direzione di Fabrizio Sudano ha portato una visione dinamica

e innovativa, con l’obiettivo di trasformare il Museo in un luogo di riflessione e

sperimentazione, dove il patrimonio archeologico non è solo da osservare, ma da

vivere e condividere.

Ha ritirato il premio **Daniela Costanzo**, funzionaria archeologica del Museo.

***Sabrina Talarico, Daniela Costanzo, Clara Svanera***

3) ***Miglior articolo giornalistico: Mauro Pigozzo, giornalista per l’articolo “Le sfingi di Covolo” pubblicato dal Corriere della Sera***

L’articolo è godibile e nel contemporaneo efficace. Pur conservando le caratteristiche della brevità, che connotano la stampa quotidiana, riesce a catturare il lettore con una narrazione piacevole ed esaustiva, stimolandolo a conoscere “Le sfingi di Covolo”, una delle meraviglie naturali, geologiche e archeologiche italiane, che non sono note a tutti. Riportando in parole la magia delle imponenti colonne di roccia che si ergono come sentinelle nel paesaggio montano veneto.

Ha ritirato il premio **Mauro Pigozzo**, giornalista de “Il Corriere della Sera”.

***Sabrina Talarico, Mauro Pigozzo, Clara Svanera***

4) **Miglior divulgatore patrimonio culturale: Lucca Comics & Games**

il premio speciale viene assegnato a Lucca Comics & Games per aderire nel panorama culturale italiano e mondiale come veicolo di creatività, diversità e interazione tra varie forme d’arte. La kermesse, che ogni anno attira e unisce persone provenienti da tutto il pianeta, rappresenta un autentico laboratorio di cultura globale, celebrando non solo il fumetto e il gioco in tutte le loro sfaccettature, ma promuovendo anche un dialogo interculturale attraverso la condivisione di idee, stili e narrazioni, in un ambiente dinamico, stimolante e inclusivo. La offre anno dopo anno nuovi spunti di approfondimento e riflessione e l’affermazione di una forma di manifestazione espressione artistica e culturale che trascende barriere linguistiche e geografiche.

Ha ritirato il premio **Emanuele Vietina**, direttore di Lucca Comics & Games con parte del suo staff.

***Consegna Premio Miglior divulgatore patrimonio culturale Lucca Comics & Games***

5) ***Miglior sito UNESCO: sito del Battesimo AL MAGHTAS (Giordania)***

Al Maghtas, situato lungo le rive del fiume Giordano in Giordania e classificato patrimonio Unesco dal 2015, riveste un’importanza storica ed ecumenica straordinaria, essendo tradizionalmente riconosciuto come il luogo del battesimo di Gesù Cristo. Un luogo che unisce confessioni diverse ed ogni anno è meta di numerosi pellegrini di tutte le tradizioni religiose che si riuniscono per celebrare il battesimo di Gesù, rappresentando un momento di unità e dialogo interreligioso. Il dialogo costruttivo tra le fedi, insieme al valore archeologico e naturalistico, lo rendono una destinazione unica, soprattutto nel 2025, anno del Giubileo.