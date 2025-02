Comunicato stampa: Coordinamento del Volontariato. Raccolta fondi per attrezzature e arredi reparto Dialisi Casa di Comunità un avvio straordinario.

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 CERVIA, UN’ONDATA DI SOLIDARIETÀ PER IL NUOVO REPARTO DIALISI!

Il Coordinamento del Volontariato è felice di annunciare che la prima settimana di raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature e arredi del nuovo reparto Dialisi della nostra Casa di Comunità ha avuto un avvio straordinario!

Grazie alla generosità della nostra comunità, abbiamo già raccolto quasi 20.000 euro, con contributi che vanno dai 10 ai 6.000 euro. Un risultato che conferma lo spirito solidale di Cervia e che ci sprona a continuare con ancora più determinazione!

Ma non ci fermiamo qui! Abbiamo ancora strada da fare e ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza. Siamo certi che il Vostro aiuto non mancherà nei prossimi giorni.

Per contribuire:

Intestatario: Coordinamento del Volontariato di Cervia ODV

Causale: Donazione liberale (per la detraibilità fiscale)

I fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per questa causa: il Coordinamento incasserà le donazioni, acquisterà le attrezzature su indicazione della Direzione AUSL Romagna e pagherà direttamente le fatture.

Un riconoscimento per i grandi donatori

A fine raccolta, chi avrà donato 1.000 euro o più riceverà un attestato di benemerenza e sarà pubblicato un resoconto dettagliato della movimentazione del conto.

INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!