(ARC) Foreste: Zannier, Clapadoria Madonna neve restituita a sua bellezza

Udine, 25 feb – "Un importante patrimonio storico e culturale

che viene riportato al suo splendore grazie all’accurato lavoro

degli operai delle sistemazioni idraulico forestali: la comunit?

di Vito d’Asio trover? ora un percorso pi? bello e sicuro,

l’itinerario lastricato ha, infatti, anche una funzione religiosa

per i paesani e i fedeli, che lo percorrono per raggiungere la

chiesetta della Madonna della neve, dove il 5 agosto viene

celebrata ogni anno una messa con festeggiamenti ed eventi

ricreativi.”

Lo commenta l’assessore regionale alle Risorse forestali Stefano

Zannier a proposito della restituzione a seguito degli interventi

di manutenzione della Clapadoria Madonna della neve, itinerario

lungo circa 2.200 metri che collega il centro di Anduins con i

pianori a monte dell’abitato della localit? “la Mont”, a quasi

800 metri di quota.

Iniziati a dicembre 2024, si sono conclusi lo scorso fine

settimana i primi lavori realizzati dagli operai regionali del

Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica

della Direzione risorse agricole, forestali e ittiche.

L’intervento, prioritario e urgente, ? stato voluto dal Comune di

Vito D’Asio, che ha stipulato una convenzione triennale con la

Regione (termine nel 2027) per la sistemazione della storica

mulattiera, costruita nel 1922.

Erano numerose le criticit? da risolvere: il percorso presentava

diversi aspetti di degrado quali il distacco dei conci in pietra

dai parapetti e dai muri di sostegno con proiezione del materiale

sul versante del monte, la presenza di vegetazione spontanea

infestante lungo i giunti della pavimentazione e il cedimento

della stessa pavimentazione.

La squadra degli operai regionali ? intervenuta dunque su pi?

fronti: dal ripristino dei muri in pietrame a secco

all’eliminazione della vegetazione infestante; dalla stilatura

dei giunti con materiale sabbioso e terra alla rimozione di

porzioni di pavimentazione con livellatura in terra compattata e

il riposizionamento conci di pietra.

L’intervento ? proseguito poi con lo sfalcio e il taglio delle

alberature che invadevano con le radici la pavimentazione e i

muri di contenimento.

