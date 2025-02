Aperta alla Biblioteca Iuav la mostra “Andrea Bruno. Afghanistan 1960-2016”

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

*a cura di *Giorgio Danesi e Sara Di Resta con Ugo Bruno

Nell’ambito delle attività di valorizzazione del fondo Andrea Bruno

In collaborazione con Iuav Archivio Progetti

Università Iuav di Venezia

Tolentini, Biblioteca

Santa Croce 191, Venezia

Si è aperta il 19 febbraio la mostra *Andrea Bruno. Afghanistan 1960-2016**,

a cura di Giorgio Danesi e Sara Di Resta, con Ugo Bruno.

La mostra, visitabile fino al prossimo 3 marzo negli spazi della *biblioteca

Tolentini dell’Università Iuav di Venezia*, dà avvio alle attività di

valorizzazione del terzo importante conferimento a *Iuav Archivio Progetti*

che ha arricchito di documentazione in gran parte inedita il già

consistente fondo Andrea Bruno.

Una selezione del ricco corpus documentario costituito da fotografie,

schizzi e disegni restituisce l’intensa attività di documentazione,

conservazione e tutela che Andrea Bruno ha condotto in Afghanistan, dove ha

operato come consulente di prestigiose organizzazioni nazionali e

internazionali quali IsMEO e UNESCO, in un percorso scientifico e

professionale lungo oltre cinquant’anni capace di attraversare XX e XXI

secolo.

A partire dal 1960, l’architetto ha effettuato sopralluoghi e campagne di

rilievo culminate nel coordinamento e nell’esecuzione di interventi che

spaziano dal restauro, al consolidamento, alla ricostruzione.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione avviato nel 2019 con

la prima fase di acquisizione del fondo, confermando il ruolo centrale di

Iuav Archivio Progetti nelle attività di tutela e diffusione del patrimonio

documentario.

Articolata in due sezioni, la mostra esplora la *dimensione professionale e

scientifica dell’architetto restauratore in Afghanistan*, intrecciandola

con l’intensa attività che egli ha condotto negli stessi anni in Europa e

in altri Paesi del Medio Oriente.

A emergere sono temi centrali quali il rapporto tra patrimonio e paesaggi

culturali, la documentazione dell’edilizia minore, la conoscenza delle

tecniche fondata sul dialogo con le maestranze locali, l’*urgenza della

salvaguardia dei monumenti*, presagio delle gravi distruzioni culminate nel

marzo 2001 con la perdita dei Buddha di Bamiyan. Proprio quest’ultimo caso

riporta all’attenzione il *dramma della distruzione del patrimonio

culturale in zone di guerra e gli scenari di ricostruzione*, tema al centro

della ricerca e del dibattito Iuav.

In un dialogo serrato tra fotografie, schizzi, disegni e pubblicazioni, la

mostra realizza quattro affondi tematici dedicati a progetti condotti nel

Paese asiatico: i rilievi e i progetti di conservazione dei *Buddha *della

valle di Bamiyan e del Minareto di Jam, il restauro della *cittadella di

Herat *e il restauro con allestimento museale del *Mausoleo di Abdur Razzaq*

a Ghazni, tracciando un importante approfondimento sul contributo di Andrea

Bruno alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio culturale

afghano, parte fondante della sua eredità nel campo del restauro

architettonico internazionale.

*IMMAGINI*

*© Università Iuav di Venezia, Archivio Progetti, fondo Andrea Bruno*

