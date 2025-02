(ACON) FOTOVOLTAICO. PUTTO (PAT-CIV): NORMA DA MIGLIORARE SU TANTI FRONTI

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 25 feb – “La transizione energetica e la tutela

del territorio sono temi complessi che necessitano di un’attenta

pianificazione e di una visione integrata tra i vari livelli di

governo”. E’ quanto sostiene il consigliere Marco Putto, del

Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, che in una nota ripropone le

proprie perplessit? in merito al Disegno di Legge 38, gi?

espresse in Aula, sottolineando che “queste questioni non sono

state adeguatamente affrontate dalla legislazione nazionale e,

finora, nemmeno da quella regionale”.

“Il ddl 38 arriva alla discussione nonostante la mancata

pubblicazione della sentenza del Tar del Lazio sui ricorsi

presentati dagli operatori contro il decreto ministeriale sulle

aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Questo solleva seri dubbi sulla discrezionalit? riservata alle

regioni”, sottolinea il consigliere, rimarcando che i

provvedimenti normativi sovraordinati hanno creato confusione

sulle aree idonee per gli impianti, suggerendo che il ddl 38

necessiti di integrazioni e perfezionamenti per evitare

speculazioni dannose per le risorse agricole e ambientali.

“La sostenibilit? della transizione energetica non deve

compromettere la qualit? del paesaggio, la vita rurale e

l’equilibrio agricolo-ambientale – aggiunge Putto -. Inoltre, la

proposta di legge in discussione prevede un lasso di tempo troppo

lungo per l’attuazione, con cartografie che dovranno essere

elaborate e recepite dai Comuni, un processo che, con l’aumento

delle richieste, rischia di rallentare l’efficienza del sistema”.

L’esponente del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg sottolinea

inoltre che la pianificazione delle aree idonee deve essere

attuata con una visione integrata tra le Regioni e i Comuni, al

fine di evitare la proliferazione di impianti su terreni non

impermeabilizzati, tutelando nel contempo le aree agricole. Putto

pone inoltre l’accento sulla necessit? di aggiornare e

razionalizzare le infrastrutture per il trasporto dell’energia,

evidenziando l’assenza di una strategia chiara per l’adeguamento

della rete di distribuzione, che potrebbe ostacolare il

potenziale delle energie rinnovabili.

“Se non si trova un giusto equilibrio tra rapidit? di azione e

sostenibilit? ambientale e agricola, rischiamo di compromettere

la struttura delle nostre comunit?. Un perfezionamento della

legge e l’integrazione di ulteriori correttivi sono necessari per

garantire una transizione energetica davvero sostenibile”,

conclude il consigliere che, a tal proposito, ha presentato un

emendamento per prevedere incentivi finalizzati all’utilizzo di

aree gi? impermeabilizzate, degradate o dismesse, al fine di

minimizzare l’impatto sul territorio agricolo e proteggere le

aree di pregio ambientale. “L’approvazione di questo emendamento,

insieme alle altre proposte condivise dal gruppo e a quelle

presentate dall’Opposizione, potrebbe superare molte delle

criticit? sollevate finora. Ne valuteremo l’esito”, conclude la

nota di Putto.

ACON/COM/aa

251739 FEB 25