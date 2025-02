(ACON) FOTOVOLTAICO. DISCUSSIONE/4: PELLEGRINO, MASSOLINO, CARLI, SCOCCIMARRO

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 25 feb – Nella fase di replica i relatori delle

Opposizioni hanno ribadito quanto affermato in apertura con

alcune precisazioni a seguito degli argomenti trattati in

discussione del ddl 38.

Secondo Serena Pellegrino (Avs), si tratta di “una legge tardiva

fatta con grande fretta. In questo disegno di legge non sono

chiare le regole per la definizione della natura dei progetti che

possono essere presentati, creando troppa indeterminatezza e

mancanza di controllo”.

Ribadendo l’approccio pragmatico da parte della sua parte

politica a tutti gli aspetti della norma in discussione, Giulia

Massolino del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg ha affermato la

necessit? di “restituire alla Regione un ruolo da protagonista

nell’indirizzo degli investimenti: bisogna valutare con

attenzione da chi vengono proposti i progetti per evitare

speculazioni. Il tema ? molto complesso e ci sono dei grossi

rischi”.

Gli impianti a biometano sono stati invece al centro della

replica del dem Andrea Carli che, leggendo alcune osservazioni

rilevate in questi giorni da parte di una delle maggiori

organizzazioni di imprenditori agricoli in Italia sui diversi

impianti in via di studio nel Pordenonese, ha sottolineato la

necessit? di includere nella norma “linee puntuali anche su

questo tipo di installazioni di energia rinnovabile”.

In chiusura, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e

dell’energia, Fabio Scoccimarro, ha rassicurato l’Aula

sull’intento comune a tutte le parti politiche in merito alle

tutele ambientali incluse nel ddl 38, rimarcando la necessit? di

fare fronte comune “quando si parla di non divorare ambiente e

bellezza. La legge si pone come obbiettivo quello di

regolamentare e arginare il proliferare di impianti a svantaggio

dei territori e delle aree agricole. Non siamo mai stati inerti

davanti ad alcun colosso internazionale”, ha incalzato

Scoccimarro in risposta ad alcune accuse sorte nel corso della

discussione da parte delle Opposizioni.

Sul gran numero di emendamenti ricevuti, l’assessore ha

sottolineato che “le bocciature alle proposte arrivano soltanto

per irregolarit? formali che potrebbero inficiare il lavoro

svolto”.

4 – fine

ACON/MV-fc

251744 FEB 25