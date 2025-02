(ACON) FOTOVOLTAICO. DISCUSSIONE/3: CELOTTI E MORETUZZO

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

l’importanza del tema e per la criticit? della situazione che si

? andata definendo in questi anni, un passaggio fondamentale per

l’Assemblea legislativa del Fvg. C’? assoluta necessit? di

ottemperare agli obiettivi degli Accordi di Parigi e, al

contempo, ci troviamo di fronte a una situazione in cui la

transizione energetica non ? stata governata perch? sono mancate

scelte strategiche cruciali. Troppo poco a riguardo ? stato fatto

anche dalla Regione”. ? quanto affermato dalla consigliera

Manuela Celotti (Pd) durante la discussione in Aula sul ddl 38 in

materia di installazione di impianti a fonti rinnovabili.

“Una buona legge di una Regione a Statuto speciale come la nostra

– ha detto ancora l’esponente dem – dovrebbe osare di pi?,

adottando una strategia coraggiosa per spingere gli investimenti

sulle aree idonee perch? il loro prioritario utilizzo gi?

probabilmente basterebbe a raggiungere gli obbiettivi di

produzione energetica assegnati al Fvg entro il 2030. La

discussione dell’occupazione delle aree agricole e delle aree non

idonee dovrebbe avvenire solo previa saturazione di quelle

idonee. La domanda, quindi, ? se questa norma riuscir? ad essere

innovativa ed efficace su tale aspetto”.

Secondo Celotti ? “inoltre, necessario un maggiore confronto con

il territorio e, in particolare, con i Comuni, perch? oltre ai

vincoli nazionali e regionali vanno assunti anche quelli

individuati dagli enti locali che sono significativi per un

progetto di protezione e sviluppo del territorio”.

L’esponente del Pd ha quindi anticipato che “gli emendamenti

presentati puntano a migliorare il disegno di legge cercando di

renderlo pi? incisivo, coniugando gli obiettivi di produttivit? e

sostenibilit?”.

A chiudere la discussione generale prima delle repliche di

relatori e Giunta ? il capogruppo del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, secondo il quale “vi ?

stato un ritardo da parte del Fvg nella possibilit? di ampliare

gli spazi di specialit? regionale che avrebbero permesso di

allargare le azioni di manovra sul tema energetico”, mentre “una

colpa dell’Ue ? quella di aver lasciato troppo spazio al libero

mercato e alle aziende nei processi di transizione ecologica”.

“Dall’ultimo report diffuso a Gennaio da Arpac – ha detto ancora

Moretuzzo – emerge che nella pianura friulana la temperatura

mensile ? stata pi? alta di 2,5 gradi rispetto all’ultimo

decennio, mentre gli apporti di neve fresca nel gennaio 2025 non

hanno superato i 3 cm. Lo spessore dello stato nevoso al suolo

rimane pi? basso rispetto agli ultimi 50 anni su tutto l’arco

alpino regionale. Con questo scenario dobbiamo capire come essere

proattivi verso la transizione energetica”.

“?d ? proprio questo aspetto – ha concluso il capogruppo

autonomista – che non viene affrontato, a nostro parere,

adeguatamente nel ddl 38. Per questo abbiamo presentato degli

emendamenti che mirano ad incentivare investimenti corretti sulle

aree idonee rispetto ad una serie di possibilit? e di risorse che

oggi la Regione ha a disposizione”.

