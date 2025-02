(ACON) FOTOVOLTAICO. BERNARDIS (FP): BENE PROTEZIONE DEI SITI UNESCO FVG

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

semplice risposta a un obbligo normativo, ma un vero atto di

semplice risposta a un obbligo normativo, ma un vero atto di

responsabilit? politica. Troppo spesso abbiamo visto impianti

fotovoltaici sorgere in modo disordinato, senza un piano

d’insieme. Con il ddl 38 definiamo regole chiare, che bilanciano

l’urgenza della transizione ecologica con la tutela del

paesaggio, dell’economia locale e dell’identit? dei nostri

territori”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo

Fedriga presidente Diego Bernardis intervenuto in fase di

discussione generale in Consiglio regionale a sostegno del

provvedimento in materia di energie rinnovabili.

“Tra i punti qualificanti della norma – spiega Bernardis – spicca

l’attenzione per i siti Unesco, nonch? per le aree di alto valore

paesaggistico e agricolo. Una protezione che fa bene all’ambiente

e all’economia, e che conferma come il Friuli Venezia Giulia non

voglia svendere i propri gioielli, ma piuttosto valorizzarli.

Anche nel caso del Collio, territorio transfrontaliero per cui mi

batto da tempo per il riconoscimento Unesco, sosteniamo la

transizione energetica, ma non a discapito delle nostre

eccellenze”.

Il consigliere di maggioranza ricorda la petizione 11

sottoscritta da 780 cittadini del Fvg e relativa alla

realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in prossimit? di

aree residenziali nel Comune di Romans d’Isonzo: “Con il ddl 38

tali istanze trovano risposta concreta, a conferma di quanto la

Regione sappia ascoltare i cittadini e tradurre in atti normativi

la volont? di tutelare il nostro paesaggio”.

“Il provvedimento armonizza sviluppo economico, risparmio per i

cittadini e salvaguardia dell’ambiente, puntando all’innovazione

senza lasciar spazio a inutili allarmismi. Una strada che il

Friuli Venezia Giulia intende percorrere con responsabilit?, per

un futuro in cui le fonti rinnovabili siano realmente compatibili

con le esigenze delle comunit? e dei territori”, conclude la nota.

