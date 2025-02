(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

Ordinanza n. 33 del 24/02/2025

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani

Il Responsabile

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. e in

particolare gli articoli 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del

precitato Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota pervenuta in data 21/02/2025 e acquisita agli atti con prot. 3718 in pari data, presentata

dall’operatore economico Fratelli Paoletto Srl, con sede in Via Giuseppe Mazzini 127 – Crocemosso Valdilana, con la quale si richiede l’istituzione di limitazione del transito mediante l’istituzione di un

senso unico alternato regolato da movieri, lungo la SP 113 Coggiola – Trivero dal km 1+400 al km

1+650, nel Comune di Portula, per eseguire interventi di taglio della vegetazione e risagomatura Rio

Scoldo;

all’operatore economico F.lli Paoletto Srl di Valdilana i lavori di cui alla L.R. 54/1975 – D.D. 3170 del

20/12/2023 – interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale intervento di taglio della vegetazione e risagomatura Rio Scoldo;

PRESO ATTO CHE il tratto di strada provinciale interessato dai lavori risulta esterno la perimetrazione

del centro abitato del Comune di Portula;

RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

267/2000;

RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla

corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri

per l’installazione e la manutenzione;

RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo gli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

ORDINA

Oggetto: Limitazione temporanea del transito mediante l’istituzione di un senso unico alternato, lungo la

SP 113 Coggiola – Trivero nel Comune di Portula.

dal 25/02/2025 al 07/03/2025

(fascia oraria 08:00 – 17:00 – festivi esclusi)

1. la limitazione del transito mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri,

lungo la SP 113 Coggiola – Trivero dal km 1+400 al km 1+650 nel Comune di Portula;

2. l’estensione massima del cantiere non superiore a m 100.00;

3. l’istituzione di limite di velocità adeguato in prossimità del cantiere.

L’operatore economico Fratelli Paoletto Srl, è incaricato dell’esecuzione della predetta ordinanza nel

rispetto delle seguenti norme:

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;

che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa

Amministrazione e del comune interessato e mediante la pubblicazione sui giornali locali.

INVITA

le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione

all’albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art.

37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in

dicembre 1971 n. 1034.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli.

L’operatore economico incaricato dell’esecuzione di detto provvedimento è deputato a dare

tempestiva comunicazione agli enti in indirizzo in merito ad ogni difformità sull’effettivo

adempimento della presente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

1. l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area interessata e

necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell’articolo 21 D.Lgs. 285/92 e degli

articoli 30 – 43 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo

Codice della Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

2. l’installazione della segnaletica di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere;

3. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere;

4. sul cartello di cantiere obbligatorio, ai sensi del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ed

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), dovrà essere citata la

presente ordinanza con numero e data di emissione ed il numero telefonico di reperibilità

