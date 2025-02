[Comune Palermo] Cappelle cimiteriali abbandonate – Nota del consigliere Piampiano

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 *Si inoltra nota del consigliere Leopoldo Piampiano, che sollecita la

pubblicazione del bando per l’assegnazione delle cappelle cimiteriali

abbandonate.*

Piampiano sollecita il bando per le cappelle cimiteriali abbandonate

Il Consigliere comunale Leopoldo Piampiano (Forza Italia) ha inviato una

nota al Sindaco di Palermo per richiedere aggiornamenti sulla pubblicazione

del bando per l’assegnazione delle cappelle cimiteriali abbandonate, già

previsto dallo scorso anno.

L’iniziativa rappresenterebbe una soluzione concreta per il recupero e la

valorizzazione di spazi inutilizzati nei cimiteri comunali, rispondendo

alle preoccupazioni di numerosi cittadini. “Si tratta di un’opportunità

importante per migliorare la gestione cimiteriale – afferma Piampiano – e

garantire maggiore ordine e decoro”

Il Consigliere ha inoltre sottolineato l’impegno costante

dell’Amministrazione comunale nel migliorare il sistema cimiteriale,

nonostante la carenza di personale tecnico. “Gli uffici stanno lavorando

con grande dedizione per portare avanti questo processo – aggiunge

Piampiano – ed è giusto riconoscere il loro contributo.”

Il bando rappresenterebbe un ulteriore impulso all’azione amministrativa,

garantendo maggiore efficienza, trasparenza e un utilizzo ottimale delle

risorse disponibili. L’auspicio è che l’Amministrazione possa fornire

risposte concrete e accelerare i tempi per la pubblicazione del bando.