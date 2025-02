(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Caro bollette, Simiani (Pd): il governo ignora la transizione verde e le famiglie pagano il conto

“Il governo Meloni continua a ignorare l’unica strada possibile per ridurre in modo strutturale il costo dell’energia: investire seriamente nelle rinnovabili. Invece di accelerare la transizione ecologica, ha preferito smantellare il mercato tutelato, lasciando famiglie e imprese in balia di costi insostenibili”. Lo dichiara Marco Simiani, deputato del Partito Democratico, denunciando l’assenza di strategie per affrontare il caro energia.

“Se vogliamo davvero abbassare le bollette e rendere il nostro sistema più indipendente, dobbiamo puntare con decisione su eolico, solare e accumulo energetico – prosegue Simiani –. Legare il prezzo dell’energia al gas fossile, la risorsa più volatile e costosa, è un modello superato che va superato al più presto. Chiediamo al governo di agire subito, incentivando le rinnovabili e creando un meccanismo di calmierazione dei prezzi equo e sostenibile. Continuare a rimandare significa condannare cittadini e imprese a costi sempre più alti e mettere a rischio la competitività del Paese. È ora di scelte coraggiose” conclude Simiani.

Roma, 24 febbraio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]