Caro bollette, Peluffo (Pd), sono i mesi più costosi e il governo ancora non ha fatto nulla

“Il governo Meloni, in due anni, non ha fatto nulla per contrastare l’aumento delle bollette, se non smantellare il mercato tutelato con gravi ripercussioni per famiglie e imprese”, ha dichiarato il capogruppo democratico in commissione attività produttive della Camera, Vinicio Peluffo nel giorno in cui il Partito Democratico ha lanciato un appello al governo affinché intervenga concretamente per affrontare il caro bollette. Due le principali proposte avanzate dalla segretaria Elly Schlein: disaccoppiare il prezzo dell’energia da quello del gas e introdurre un acquirente unico pubblico per calmierare i costi dell’energia. “È inaccettabile – prosegue Peluffo – che l’Italia continui a subire il peso di un sistema energetico inefficiente e costoso. Non è più sostenibile che il prezzo dell’energia elettrica venga determinato dal gas, che è la fonte più costosa e fluttuante. Al governo chiediamo interventi immediati, Meloni si dia una mossa, perché le famiglie e le imprese italiane non possono più aspettare: questi sono i mesi più costosi in termini energetici, basta rinvii” conclude Peluffo.

Roma, 24 febbraio 2025

