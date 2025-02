(ARC) Disabilit: Riccardi, ok del Cal su sperimentazione progetti vita a Ts

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

lun 24 febbraio 2025 L'area giuliana all'interno di un percorso pilota a livello

nazionale

Pordenone, 24 feb – “Dopo l’approvazione preliminare da parte

della giunta regionale e il via libera della Consulta delle

associazioni delle persone con disabilit? e delle loro famiglie,

l’ok dato oggi dal Consiglio delle Autonomie locali permette di

aggiungere un altro tassello che porta cos? verso l’avvio della

sperimentazione in Friuli Venezia Giulia del progetto di vita

della persona con disabilit?, definito a livello nazionale con

una apposita norma”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi

intervenendo alla seduta del Cal chiamato ad esprimersi su una

delibera che l’esecutivo aveva approvato il 14 febbraio scorso.

Il provvedimento ha a che fare con il decreto legislativo varato

dal Governo a maggio del 2024 con il quale si definisce la

condizione di disabilit?, la valutazione di base e

multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di

vita individuale personalizzato e partecipato. La norma introduce

significative innovazioni relative sia alla valutazione per

accertare la condizione di disabilit? ai fini dell’accesso al

sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto

elevato, sia alla valutazione multidimensionale e alla

costruzione del progetto di vita della persona con disabilit?.

“Lo Stato – spiega Riccardi – ha deciso di avviare una

sperimentazione in alcune zone d’Italia, per accertare la

validit? del percorso intrapreso. Tra le aree del Paese in cui

verr? compiuta la verifica ? stata inserita anche quella

circoscritta alla zona di Trieste, che quindi dar? il proprio

contributo per testate la correttezza del processo. Il

legislatore nazionale ha prudenzialmente deciso di avviare il

test in alcuni territori “pilota”, con l’obiettivo di estendere

la piena applicazione del decreto legislativo a tutto il

territorio nazionale solo all’esito di un attento monitoraggio e

di una conseguente valutazione. Questo percorso ben si innesta in

un procedimento di riordino e di riforma del sistema regionale

che la nostra amministrazione aveva gi? avviato con apposita

legge approvata a fine del 2022″.

