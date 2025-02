(ACON) POLITICA. PELLEGRINO (AVS): A NAPOLI DUE RICCHI GIORNI DI CONFRONTO

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 24 feb – “Nove gruppi di lavoro hanno

caratterizzato le due giornate di incontro e confronto degli

eletti fra le file di Avs in tutt’Italia a Napoli”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della prima conferenza

nazionale delle elette e degli eletti di Avs tenutasi in

Campania.

“Dopo una prima mattinata di lavoro che ci ha visto riuniti in

una plenaria – racconta Pellegrino -, esserci successivamente

divisi in tavoli tematici ha permesso alle elette e agli eletti

di focalizzare l’attenzione e sviluppare alcuni spazi in aree di

confronto, scambiandoci buone prassi e buoni propositi”.

“L’auspicio – precisa l’esponente di Avs – ? che i due partiti

continuino nella loro progressione di crescita in una visione

comune di un pensiero condiviso con una rappresentanza

istituzionale che dia visibilit? a una idea politica che tante

persone ci chiedono a gran voce. Siamo una forza politica che sta

crescendo e che si sta affermando sempre pi? a livello

territoriale sia regionale che comunale”.

“? necessario riappropriarsi di uno spazio politico che per

troppi anni ? stato svuotato, frutto della demonizzazione della

politica e occupato dal civismo. Non solo ci auguriamo che questa

sia un’era che possa volgere al termine – conclude Pellegrino -,

ma ci stiamo impegnando, con le nostre rappresentanze, di

crescere e di essere sempre pi? punto di riferimento per molti

cittadini e cittadine”.

