(ACON) ALPINI. MAURMAIR (FDI): 320MILA EURO ALLE SEDI DELLE SEZIONI ANA FVG

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 24 feb – “La Regione Friuli Venezia Giulia si ?

sempre dimostrata vicina agli alpini: siamo e saremo sempre dalla

parte di chi si spende con abnegazione, tenacia e coraggio per la

nostra gente, onora la patria e vive per la solidariet?. Gli

alpini hanno scritto la storia dell’Italia e del Friuli Venezia

Giulia e sono in prima fila ogni qual volta sia richiesto il loro

aiuto. Penso, in particolare da friulano, nei giorni pi? bui

della pandemia. Salgono alla mente a chi come me nel ruolo di

sindaco ha avuto l’opportunit? di collaborare con loro tutte le

circostanze in cui gli alpini, senza chiedere nulla in cambio, si

sono adoperati per aiutare il prossimo con dedizione ed

entusiasmo e non smetteremo mai di ringraziarli. E con questo

spirito abbiamo introdotto come Fratelli d’Italia un

provvedimento, di cui sono il primo firmatario, che vuol essere

un segnale di attenzione al fare alpino concedendo loro risorse

per riqualificare uno dei luoghi pi? preziosi per le loro azioni

di presenza tra le comunit?: la sede del Gruppo”.

Cos? il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Markus Maurmair, che ha proposto insieme ai colleghi di partito

un emendamento alla legge di bilancio dello scorso anno

con cui sono stati messi a disposizione 325mila euro a favore

delle Sezioni dell’Associazione naizonale alpini (Ana) del Friuli

Venezia Giulia per il recupero, ripristino e riqualificazione

delle sedi dei Gruppi in cui le stesse sono articolate.

“Non c’? paese in Fvg – fa persente Maurmair nella sua nota – che

non abbia almeno una stanza, una casetta o baita, un

prefabbricato, magari recuperato perch? non pi? utilizzato dopo

la tragedia del sisma del ’76, che siano stati destinati a

ospitare la sede del locale Gruppo alpini. Oggi queste stanze

sono piene di cimeli, gagliardetti, fotografie e oggetti a

ricordo della gratitudine ricevuta dagli alpini per qualche

azione benefica realizzata in passato e, in genere, sono

impreziosite da una cucina dove preparare le famosissime mezze

penne al rag? altro simbolo distintivo delle penne nere. Tuttavia

il trascorrere dei tempi e le nuove esigenze di attenzione ai

costi energetici, oltre alla necessit? di rendere pi?

confortevoli queste strutture, impongono degli oneri di

manutenzione significativi cui spesso gli alpini rinunciano

poich? preferiscono destinare ci? che recuperano con il loro

benefico fare a vantaggio di realt? che considerano pi? bisognose

e meritorie”.

“Per questo motivo – continua il consigliere regionale – con il

supporto dell’assessore Cristina Amirante e dei suoi sempre

disponibili Uffici, abbiamo pensato di introdurre una forma di

sostegno per erogare risorse a vantaggio dei lavori di

manutenzione straordinaria degli immobili di propriet? o affidati

ai Gruppi alpini. E per essere pi? snelli, sono state individuate

come controparti le Sezioni che hanno raccolto le necessit? pi?

impellenti dei rispettivi Gruppi e hanno presentato una domanda

collettiva per aree di competenza”.

L’esito del bando destinato alle Sezioni dell’Ana a supporto dei

lavori dei singoli Gruppi ? stato illustrato oggi a Udine durante

la conferenza stampa convocata dallo stesso Maurmair e

dall’assessore Amirante, “il cui interessamento – ribadisce

l’esponente di Centrodestra – ? stato prezioso per dare seguito

all’iniziativa tanto da integrare i fondi per giungere a uno

stanziamento complessivo pari a 325mila euro. Nello specifico

delle risorse assegnate, la Sezione di Udine ricever? circa

65mila euro per i gruppi di Muzzana del Turgnano, Torsa di

Pocenia, Villanova del Judrio e Villaorba: sono stati cos?

finanziati vari lavori di rifacimento di immobili di servizio,

con abbattimento delle barriere architettoniche”

E ancora “111mila euro arriveranno invece nel Friuli Occidentale

e oltre al capoluogo ne beneficeranno Brugnera, Chions,

Cordovado, Fiume Veneto, Morsano, San Vito al Tagliamento e

Vallenoncell: in questo caso sono previste manutenzioni

straordinarie di edifici e impianti. A Moimacco-Cividale sono

stati poi riconosciuti quasi 50mila euro per un piano di

rinnovamento strutturale mentre un progetto analogo presentato da

Strassoldo, Aiello, Joannis Palmanova godr? di 90mila euro.

Infine Lucinico, a cui sar? staccato un assegno da poco meno di

10mila euro per un adeguamento dei servizi”.

“Gli alpini rappresentano un valore aggiunto per il nostro

Paese”, hanno sottolineato a tal proposito Maurmair e Amirante

senza nascondere la propria soddisfazione “per questo ennesimo

intervento della Regione a favore di un Corpo che da sempre fa la

differenza. In Friuli Venezia Giulia il rapporto con la