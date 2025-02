(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

dom 23 febbraio 2025 Trionfo dei giovani Sofia De Martis e Brando Maria Medici al Concorso Violinistico "Todi Città del Violino"

Todi, 22 febbraio 2025 – Una giornata di straordinaria musica e talento ha visto il trionfo dei giovani violinisti Sofia De Martis di Trieste e Brando Maria Medici di Canino (VT) al prestigioso concorso “Todi Città del Violino”, svoltosi oggi a Todi.

La competizione, di alto livello, ha messo a dura prova la giuria, composta da illustri maestri del panorama musicale internazionale. La giuria, oltre che dal sottoscritto, era composta per la categoria Junior (11-15 anni) dai rinomati Maestri Luca Venturi (con il ruolo di direttore artistico), Alessandro Cervo, Ettore Pellegrino e Lorenzo Fabiani. Per la valutazione dei concorrenti Senior (16-30 anni) la giuria è stata arricchita dalla straordinaria partecipazione dei Maestri Marco Fiorini e Sonig Tchakerian. Sofia De Martis e Brando Maria Medici, vincitori rispettivamente delle categorie Senior e Junior avranno l’onore di suonare in comodato d’uso due preziosi violini del Settecento di proprietà ETAB: un Giuseppe Odoardi e un violino tirolese attribuito a Klotz, recentemente restaurato dal Maestro Liutaio Heyligers di Cremona.

Oltre ai prestigiosi strumenti, i vincitori riceveranno premi offerti dagli sponsor tecnici e avranno l’opportunità di esibirsi in concerti proposti dai numerosi partner della rassegna. I secondi classificati: Emma Bertozzi (Cat. Senior) e Alan Cappuccio (cat. Junior) saranno premiati con riconoscimenti offerti dagli sponsor tecnici e con il premio speciale in memoria della violinista Prof.ssa Elisabetta Scappini. Brando Maria Medici si aggiudica anche il premio speciale in memoria del liutaio tuderte Cesare Toppetti per la migliore esecuzione di un capriccio di Paganini.

I terzi classificati sono Tommaso Cisternino (Junior) e Ilaria Scopigno (Senior) anch’essi dotati di grande talento. Un plauso va anche agli altri finalisti delle categorie Junior e Senior (ricordiamo che nel mese di dicembre e fino a gennaio scorso la giuria formata anche dal M° Giuseppe Gibboni che per motivi di salute è stato sostituito dal M° Tchakerian, ha lavorato molto ad una preselezione che purtroppo ha escluso molti giovani dalle finali): Zeno Leone Braggio, Linda Fuccelli, Beatrice Soccorso (finalisti nella cat. Junior), Enrico Cavaliere, Pietro Benedetto Pistone e Saida Saparayeva (finalisti nella cat. Senior) tutti fautori di eccellenti performance.

I concorrenti verranno premiati dalle autorità compresi i finalisti non giunti sul podio.

I vincitori De Martis e Medici si esibiranno oggi pomeriggio alle ore 18, subito dopo la cerimonia di premiazione, accompagnati dall’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese dopo gli apprezzatissimi concerti a Città Sant’Angelo e all’Aquila nelle serate di Venerdì e Sabato.

I premi verranno consegnati oggi, mentre i quelli in denaro saranno erogati nei prossimi giorni.

I vincitori dovranno ritirare i violini a Todi non appena giungerà l’autorizzazione della Soprintendenza. L’amministrazione di ETAB esprime grande soddisfazione per la rassegna che ha visto un’affluenza di giovani talenti e famiglie, contribuendo a vivacizzare l’atmosfera cittadina.

Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori e a coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

La rassegna proseguirà fino a domenica, mentre la mostra sarà aperta fino al 26 febbraio presso il museo civico di Todi.

Il Presidente

Dr. Leonardo Mallozzi

Allegato graduatoria:

LA CONSOLAZIONE ETAB

GRADUATORIA

TODI, CITTA’ DEL VIOLINO 2025

Categoria Junior

Brando Maria Medici – votazione 100/100 – assegnatario del Violino Klotz e Premio Speciale M° Liutaio Cesare Toppetti

Alan Cappuccio – votazione 95/100 – Premio Speciale M° Elisabetta Scappini

Tommaso Cisternino – votazione 90/100

Categoria Senior

Sofia De Martis – votazione 95/100 assegnataria del Violino Odoardi

Emma Bertozzi – votazione 85/100 – Premio Speciale M° Elisabetta Scappini

Ilaria Scopigno – votazione 70/100

Todi, 23 febbraio 2025