*Sanità pubblica e universale, Luca Simonetti: "Dopo cinque anni di

deserto, la Presidente Proietti sta rimettendo al centro il diritto alla

salute e la sanità pubblica”*

Gli umbri capiscono benissimo la differenza tra chi, per anni, ha cercato

di smantellare la sanità pubblica a vantaggio dei privati e chi, oggi, sta

facendo tutto il possibile per tenere botta in una situazione drammatica,

con un solo obiettivo: garantire il diritto universale di accesso alle cure.

Chi oggi alza la voce, dimentica di essere il responsabile diretto dei

disagi che i cittadini umbri continuano a subire. Sono stati proprio loro,

alla guida della Regione, a depotenziare il servizio pubblico, a lasciare

senza risorse ospedali e territori, a chiudere presìdi fondamentali,

obbligando sempre più persone a rivolgersi ai privati per visite ed esami

essenziali. E ora, non solo negano le loro responsabilità, ma cercano di

contrastare chi sta lavorando per rimettere in piedi ciò che loro hanno

compromesso.

I cittadini sanno chi ha ridotto la sanità umbra in ginocchio e chi sta

provando a rimediare, con trasparenza, serietà e senza slogan. Il lavoro

della Presidente Stefania Proietti va in questa direzione: recuperare anni

di scelte sbagliate e restituire ai cittadini una sanità che funzioni

davvero, mettendo al centro il diritto alla salute e non gli interessi di

pochi.

Un percorso che richiede tempo ma i primi passi denotano inconfutabilmente

la volontà di affrontare questa sfida e vincerla.

*Luca Simonetti*

*Presidente Gruppo Consiliare*

*Movimento 5 Stelle – Assemblea legislativa dell’Umbria*

