GOLF – DP World Tour: titoloa Jacques Kruyswijk, bella prova di De Leo (5°)

DP World Tour: titolo a Jacques Kruyswijk, bella prova di De Leo (5°)

Nel Magical Kenya Open il sudafricano ha superato di due colpi l’inglese John Parry. In media classifica Celli e Paratore

Sulla 46ª piazza anche l’inglese Eddie Pepperell, che forse sperava in qualcosa di meglio dopo la “hole in one” nel round d’apertura (buca 11, par 3, metri 200, ferro 7). E’ andata peggio all’olandese Darius Va Driel, che difendeva il titolo e out dopo 36 buche.

Sono usciti al taglio Andrea Pavan (72 71) e Guido Migliozzi (71 72), 68.i con 143 (+1), che aveva vinto la gara nel 2019. A segno in precedenza anche Edoardo Molinari (2007) e Lorenzo Gagli (2018).

