(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Germania, Bonelli: Musk ha tentato di manomettere elezioni tedesche ma ha

perso, lui è problema per democrazia Europea

“Le elezioni in Germania sono state profondamente condizionate dalla

continua ingerenza di un esponente del governo Trump, nonché iper

miliardario Elon Musk, che con la sua piattaforma social di X ha sostenuto

AFD il partito di estrema destra con radici naziste.Mai era accaduto nella

storia democratica dell’Europa che un paese come gli USA e con uno

esponente di governo tentasse in modo massiccio di determinare il voto in

un paese europeo. Nonostante questa vergognosa intromissione, Musk è stato

sconfitto perché non ci sarà alcun governo con AFD.

Ad affermarlo è Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, che prosegue:

“I Verdi tedeschi tengono nonostante le condizioni date dalla campagna

elettorale. Sarà inevitabile porre la questione Elon Musk la cui azione è

incompatibile con le democrazie Europee, lui che ritiene la democrazia un

sottoprodotto commerciale del suo potere tecnologico ed economico” conclude.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

