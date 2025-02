Coppa del Mondo Paralimpica – Michele Massa oro anche nella spada a San Paolo. Prossima tappa a Pisa

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – MICHELE MASSA CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ORO

ANCHE NELLA SPADA MASCHILE A SAN PAOLO. PROSSIMA TAPPA A PISA

SAN PAOLO – È tutta d’oro la trasferta di San Paolo per Michele Massa

nella prima tappa del 2025 di Coppa del Mondo Paralimpica. Nel sabato

brasiliano il fermano vince anche la gara di spada maschile categoria B

e bissa così il successo nel fioretto di giovedì, conquistando la prima

vittoria internazionale anche nell’arma non convenzionale.

Michele Massa ha iniziato la sua grande presentazione con il successo

per 15-6 sull’israeliano Rada negli ottavi di finale. Il marchigiano ha

proseguito la sua giornata con la vittoria nei quarti (15-3) sul

brasiliano Monteiro da Silva assicurandosi la seconda medaglia del suo

weekend sudamericano. In semifinale ancora un risultato netto per

l’azzurro classe 2004 che con il punteggio di 15-7 ha avuto la meglio

sul atleta paralimpico neutrale Pranevich. In finale Michele Massa,

sempre per 15-7, ha superato lo statunitense Rodgers conquistando la

seconda vittoria internazionale a distanza di due giorni dall’alloro nel

fioretto.

Nella stessa prova 12° posto per Andrea Jacquier.

Si è concusa così, nella notte italiana, la tappa paralimpica di San

Paolo che ha visto l’Italia, guidata in Brasile dal CT della sciabola

paralimpica Marco Ciari, conquistare tre medaglie d’oro (Michele Massa

nel fioretto e nella spada B e Gianmarco Paolucci nella sciabola B) e

tre medaglie di bronzo (Gianmarco Paolucci nel fioretto B, Andrea

Jacquier nella sciabola B e Julia Markowska nella sciabola B).

Il prossimo appuntamento per la scherma paralimpica sarà in Italia a

Pisa per la prova di Coppa del Mondo che si svolgerà dal 13 al 16 di

marzo. —

