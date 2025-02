Comunicato stampa: International Students Day – Welcome Erasmus

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

*Comunicato stampaInternational Students Day – Welcome Erasmus*

*Foggia, 24 febbraio 2025* – L’Università di Foggia celebra l’International

Students Day con un evento dedicato all’accoglienza degli studenti Erasmus

in programma domani, 24 febbraio 2025, presso l’Aula Magna del plesso di

Via A. da Zara 11, Foggia. La giornata, organizzata con il coordinamento

della prof.ssa Caterina De Lucia, delegata Erasmus e della prof.ssa

Mariantonietta Fiore, delegata alle Relazioni Internazionali, rappresenta

un’importante occasione per presentare i servizi e le opportunità offerte

agli studenti internazionali, favorendo l’integrazione e lo scambio

culturale.

*Programma della giornata:*

ore 10.00 – Registrazione dei partecipanti

*Modera:* Maria Ciavarella, Responsabile Ufficio Erasmus

*Interventi:*

– Caterina De Lucia, Delegata Erasmus di Ateneo

– Mariantonietta Fiore, Delegata alle Relazioni Internazionali

– Antonella Sardelli, Coordinatrice Erasmus Dipartimento di Studi

Umanistici

– Claudio Amorese, Presidente CUS (Centro Sportivo Universitario)

– Antonietta Rocco, Ufficio Erasmus Studenti Incoming

– Sestilia Moscariello, Institutional Manager Homa/Cerco Alloggio

– Ferdinando Dolce, Ufficio Ammissioni Internazionali

Durante l’evento sarà, inoltre, presentato il *servizio Tutor Buddy*, con

il coinvolgimento delle diverse aree disciplinari:

– Area Agroalimentare e Ingegneria

– Area Economica

– Area Giuridica

– Area Medica

– Area Umanistica

La giornata si concluderà con l’intervento dell’*Associazione ESN (Erasmus

Student Network)* e con la partecipazione degli *studenti Erasmus incoming*,

testimoni diretti della loro esperienza presso l’Università di Foggia.

L’evento rappresenta un’importante occasione per rafforzare il senso di

comunità internazionale e per offrire agli studenti gli strumenti necessari

a vivere al meglio la loro esperienza di mobilità.

Info: unifg.it

