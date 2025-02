Comunicato stampa: Info Day Dottorati di Ricerca e Strategia HR

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

INFO DAY DOTTORATI DI RICERCA E STRATEGIA HR

Foggia, 23 febbraio 2025 – Il Servizio Dottorati di Ricerca e l’Unità

Strategia HR dell’Università di Foggia, sotto il coordinamento del Delegato

Rettorale, Prof. Massimo Conese, organizzano martedì 25 febbraio l’Info Day

dedicato all’approfondimento dei Dottorati di Ricerca e della Strategia HR.

L’iniziativa, che si terrà presso l’Aula Turtur del Policlinico Riuniti di

Foggia (Via Luigi Pinto, 1), ha l’obiettivo di fornire un quadro

dettagliato sui Corsi di Dottorato, sulla nuova Carta Europea dei

Ricercatori e sulle opportunità offerte dalla piattaforma EURAXESS.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto

per dottorandi, ricercatori e docenti, con l’intento di fornire strumenti

concreti per la crescita professionale e accademica.

Durante la giornata, esperti del settore presenteranno le principali novità

relative alla formazione dottorale e allo sviluppo della carriera

accademica, con un’attenzione particolare alle politiche europee per i

ricercatori e alle risorse disponibili per supportare il loro percorso

professionale. Saranno inoltre illustrati i vantaggi offerti dalla

certificazione Excellence in Research, riconosciuta all’Università di

Foggia dalla Commissione Europea dal 2010, come garanzia dell’impegno

dell’Ateneo nella promozione di un ambiente di ricerca di alta qualità.

Il Dottorato di Ricerca costituisce il più alto grado di istruzione

previsto dall’ordinamento universitario italiano. Si tratta di un percorso

altamente specializzato che fornisce competenze avanzate per lo svolgimento

di attività di ricerca qualificata presso università, enti pubblici e

realtà private. L’accesso ai corsi di Dottorato è riservato ai laureati in

possesso di una laurea specialistica o di un titolo equipollente conseguito

presso atenei stranieri. Durante l’Info Day, saranno presentate le diverse

opportunità di finanziamento, borse di studio e percorsi di

internazionalizzazione disponibili per i futuri dottorandi.

La HR Strategy for Researchers rappresenta un insieme di iniziative

finalizzate all’attuazione della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice

di Condotta per il loro reclutamento (C&C), documenti promulgati

dall’Unione Europea che definiscono diritti e doveri di università, enti di

ricerca e ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. L’adozione di

questa strategia si inserisce nel più ampio piano di sviluppo

dell’Università di Foggia volto a rafforzare la ricerca a livello nazionale

e internazionale e a garantire un percorso professionale più sostenibile

per i ricercatori, in linea con le raccomandazioni europee.

L’info day sarà occasione in particolare per promuovere un confronto

costruttivo su tematiche di grande attualità come: le nuove prospettive di

finanziamento per i dottorandi e i ricercatori; il ruolo di EURAXESS nella

mobilità internazionale e nello sviluppo di carriera; le strategie di

supporto per l’inserimento lavorativo dei dottori di ricerca nel settore

pubblico e privato; il processo di implementazione della HR Excellence in

Research all’Università di Foggia e il suo impatto sulle politiche

accademiche e di reclutamento.

“*L’attenzione verso la carriera dei ricercatori e la loro mobilità in un

contesto transnazionale e interdisciplinare è in continua crescita in

Europa. L’Info Day rappresenta un’occasione per fornire informazioni

aggiornate e approfondite su questi temi*”, *ha dichiarato il Prof. Conese*.

“*Attraverso questo evento, intendiamo rafforzare la consapevolezza

sull’importanza delle politiche europee per i ricercatori e fornire

strumenti pratici per affrontare le sfide del futuro accademico e

professionale*”.

L’evento potrà essere seguito anche in streaming

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al link

https://rb.gy/tyrkje

