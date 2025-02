(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

dom 23 febbraio 2025 Bonelli: Meloni al servizio di una destra globale che vuole smantellare

democrazia

“La destra globale vuole delegittimare gli organismi sovranazionali che

garantiscono il diritto internazionale e la legalità. Attaccano l’ONU, la

Corte Penale Internazionale, l’UNRWA. Si sentono Dio, Patria e Legge, e

Giorgia Meloni è lo strumento di questa destra in Italia. Per loro la

democrazia è solo un ostacolo ai loro piani. Siamo in un momento cruciale

della storia e serve una risposta chiara e forte. Meloni, dietro il buon

vestito, nasconde un progetto autoritario. Quando si attacca la

magistratura, quando i servizi segreti denunciano i giudici, quando un

ministro viene in Parlamento a mentire e si libera un criminale e

stupratore come Almasri, siamo di fronte a una pericolosa torsione

autoritaria”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, dal palco di Visione Comune, l’evento di AVS dedicato agli eletti e

alle elette, svoltosi a Napoli.

