(ARC) Sanit: Riccardi, fondamentale volontariato per pazienti tumori rari

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Trieste, 23 feb – “Queste associazioni di volontariato sono

parte di un patrimonio preziosissimo per il nostro sistema

sanitario, perch? le risposte da dare a pazienti e famiglie di

chi ? colpito da malattie rare non si fermano soltanto

all’interno di una struttura ospedaliera, ma coinvolgono le

persone e i loro affetti pi? cari, affrontando tutta la

complessit? che una malattia rara comporta”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo

Riccardi, intervenendo oggi all’evento “Affrontiamo il

glioblastoma con speranza e coraggio”, svoltosi nella Sala

Luttazzi del Magazzino 26 a Trieste.

Nel suo intervento Riccardi ha sottolineato l’importanza del

progresso scientifico nella lotta alle malattie rare: “Oggi

parliamo di malattie rare, mentre anni fa le avremmo definite

malattie sconosciute. Il progresso va avanti e noi dobbiamo

agevolare la diffusione della conoscenza per raggiungere un

modello di risposta sanitaria moderno, che ancora oggi deve

superare molte difficolt?”.

L’evento, dedicato alla sensibilizzazione e al supporto dei

pazienti affetti da tumori cerebrali e delle loro famiglie, ha

visto la partecipazione di esperti del settore, organizzazioni di

volontariato come “Amici di Federico”, Agmen Fvg e “La Casa di

Joy”, oltre a momenti di condivisione e intrattenimento.

I fondi raccolti saranno destinati al progetto Speranza e

Coraggio, volto a garantire supporto psicologico specializzato ai

pazienti e ai loro familiari.

Riccardi ha infine espresso vicinanza alle famiglie colpite dalla

malattia. “L’esperienza straordinaria di chi, dopo aver subito

perdite importanti, sceglie di insegnare la generosit? ? un

patrimonio fondamentale. Siamo al loro fianco perch? la loro

testimonianza possa aiutare a trasformare la sopravvivenza in una

vera qualit? di vita per chi ? colpito da queste patologie” ha

affermato.

