(ARC) Eccidio Malghe: Fedriga, sacrificio Porzus port libert e democrazia

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Faedis, 23 feb – “Commemorare le vittime dell’eccidio di

Porzus, e con loro la Divisione Osoppo, significa ricordare il

sacrificio di chi ci ha consegnato un Paese libero e democratico:

libert? come conquista di un diritto che non dobbiamo mai andare

per scontato”.

Sono le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia,

Massimiliano Fedriga, che questa mattina ? intervenuto a Faedis,

alla commemorazione dell’eccidio delle Malghe di Porzus,

nell’anniversario degli 80 anni di quelle tragiche vicende.

Presenti anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca

Ciriani, il sindaco di Faedis, Luca Balloch, numerose autorit?

civili, militari e religiose.

“La Regione Friuli Venezia Giulia rende memoria ai caduti delle

Malghe di Porzus e porta con s? i loro valori, costruiti e

trasmessi attraverso gli uomini e le donne della Osoppo – ha

detto Fedriga -. Il quadro politico mondiale del nostro tempo ci

mette di fronte ad altri orrori e alla responsabilit? di

continuare a difendere e a portare avanti la libert? che ci ?

stata consegnata, senza abbassare la guardia, tenendo alti i

valori maturati in seno a situazioni drammatiche vissute nella

nostra terra, come alle Malghe di Porzus; valori che oggi ci

permettono di vivere nella democrazia”.

ARC/PT/ep

231220 FEB 25