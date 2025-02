Zabatta: dai territori per costruire il futuro. Oltre 400 eletti riuniti per una visione comune

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

per una visione comune

“Oggi è una giornata fondamentale per Alleanza Verdi e Sinistra: stiamo

scrivendo una pagina importante della nostra storia. Oltre 400 nostri

eletti in tutta Italia si riuniscono in un tavolo di lavoro per costruire

il futuro della nostra azione politica. Partiamo dai temi, dallo studio e

dai programmi: questa è la nostra bussola”.

Così Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde, all’evento di AVS

Visione Comune, in corso a Napoli, che prosegue:

“Visione comune” è il titolo di questa due giorni, che esprime un principio

per noi irrinunciabile: la centralità dei territori. Per noi, la politica

parte dai comuni e dai rappresentanti locali, i primi interlocutori dei

cittadini e dei loro bisogni. Il nostro impegno è chiaro: costruire una

politica che sia davvero al servizio della collettività. Oggi ricorre anche

l’anniversario della nascita di Alex Langer, un riferimento imprescindibile

per l’ambientalismo e per chi crede in un mondo più giusto. Il suo

insegnamento è più attuale che mai: costruire ponti, creare alleanze, unire

le forze per contrastare una destra che, fin dal primo giorno, ha mostrato

il suo volto più reazionario e divisivo”, conclude.

