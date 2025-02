Regione: modifica del confine comunale tra Varna e Bressanone: nessun referendum necessario

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

referendum necessario*

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha deciso che la modifica

del confine comunale tra Varna e Bressanone, nella zona del villaggio

S.Elisabetta, può avvenire senza la necessità di un referendum.

Questa decisione si basa sui pareri favorevoli espressi dai consigli

comunali di Varna e Bressanone, che hanno votato a favore della

ridefinizione del confine. Inoltre, è stato stabilito che non vi è una

popolazione direttamente coinvolta, poiché la modifica riguarda

esclusivamente l’assegnazione di aree di terreno e non comporta il

trasferimento di residenti.

*“Le aree interessate, finora registrate come superfici accessorie nel

territorio comunale di Bressanone, saranno ora assegnate al comune di Varna

– *spiega l’assessore regionale competente Franz Locher – *questo passaggio

è stato avviato su richiesta dei proprietari, in quanto la situazione

precedente comportava notevoli difficoltà burocratiche”*.

Il Codice degli enti locali prevede che un referendum possa essere evitato

se i consigli comunali interessati approvano la modifica con una

maggioranza qualificata e se non vi sono impatti rilevanti sulla

popolazione.

*“Il fatto che i terreni appartenessero a due diversi comuni ha

rappresentato per anni un aggravio burocratico per i proprietari. Siamo

lieti che lo spostamento del confine comunale sia stato realizzato e che

questa problematica sia stata risolta per i cittadini interessati” -* ha

dichiarato il sindaco di Varna, Andreas Schatzer.

La Giunta regionale del Trentino-Alto Adige aveva già espresso una

raccomandazione in tal senso nella seduta del 18 dicembre scorso. La

decisione definitiva del Consiglio regionale segna ora la conclusione di

questo iter, mirato alla semplificazione amministrativa e alla tutela degli

interessi dei proprietari dei terreni coinvolti.

[image: Franz Locher (2).jpg]

Assessore agli enti locali Franz Locher

*FOTO ALTA RISOLUZIONE*

*https://www.transfernow.net/dl/2202FranzLocher

*

*Änderung der Gemeindegrenze zwischen Vahrn und Brixen: Kein Referendum

erforderlich*

Der Regionalrat von Trentino-Südtirol hat beschlossen, dass die Änderung

der Gemeindegrenze zwischen Vahrn und Brixen im Bereich der

Elisabethsiedlung ohne die Durchführung eines Referendums erfolgen kann.

Dieser Beschluss basiert auf den positiven Stellungnahmen der Gemeinderäte

von Vahrn und Brixen, die für die Neufestlegung der Grenze gestimmt haben.

Zudem wurde festgestellt, dass es keine direkt betroffene Bevölkerung gibt,

da die Änderung ausschließlich die Zuordnung von Grundstücksflächen

betrifft und keine Umsiedlung von Einwohnern nach sich zieht.

„Die betroffenen Flächen, bisher als Zubehörflächen im Gemeindegebiet von

Brixen verzeichnet, werden nun dem Gemeindegebiet von Vahrn zugewiesen“,

erläutert der zuständige Regionalassessor Franz Locher: „Dieser Schritt

wurde auf Antrag der Eigentümer eingeleitet, da die bisherige Situation zu

erheblichen bürokratischen Herausforderungen geführt hatte.“

Der Kodex der örtlichen Körperschaft sieht vor, dass ein Referendum

entfallen kann, wenn die betroffenen Gemeinderäte mit einer qualifizierten

Mehrheit zustimmen und keine relevante Bevölkerungseinwirkung gegeben ist.

„Der Umstand, dass Grundstücke zu zwei verschiedenen Gemeinden gehören war

für die Eigentümer über Jahre ein bürokratischer Mehraufwand. Wir freuen

uns, dass die Gemeindegrenzverschiebung erfolgt und diese Problematik für

die betroffenen Bürger gelöst worden ist“, freut sich der Bürgermeister von

Vahrn Andreas Schatzer.

Die Regionalregierung von Trentino-Südtirol hatte bereits in ihrer Sitzung

vom 18. Dezember 2024 eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Der

endgültige Beschluss des Regionalrats markiert nun den Abschluss dieses

Verfahrens, das auf die administrative Vereinfachung und die

Berücksichtigung der Anliegen der betroffenen Grundstückseigentümer abzielt.

