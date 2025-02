Intelligenza Artificiale, Cybersicurezza e Telco: appello su investimenti e difesa nel tavolo tecnico promosso dall’ANGI

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Su iniziativa dell’ On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei deputati. L’incontro dal titolo “Intelligenza Artificiale, Cybersicurezza e Telco” ha avuto come obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra imprese e istituzioni, analizzando le dinamiche tecnologiche, legislative e geopolitiche che influenzano l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale (IA), della cybersicurezza e delle telecomunicazioni.

Ad aprire i lavori, il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri seguito dai saluti istituzionali da parte dell’On. Alessandro Giglio Vigna Presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei deputati che ha così commentato: “Un ringraziamento ad ANGI per l’organizzazione di questo convegno e per avermi coinvolto, i temi trattati non riguardano il futuro ma il nostro presente, la cybersecurity è importante come non mai, l’AI sarà una rivoluzione come lo è stata la seconda rivoluzione industriale, sta a noi guidare e gestire questo cambiamento, consci dei rischi ma consapevoli delle enormi opportunità”.