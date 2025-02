[Comune Palermo] Parco Libero Grassi – Dichiarazione consigliera Amella

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 “Esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia

Municipale e dalla RAP nel recupero dei rottami abbandonati nel parco

Libero Grassi.

L’impegno costante degli agenti rappresenta un segnale importante per la

tutela dell’ambiente ed il controllo della nostra costa.

Tuttavia, ci chiediamo quando inizieranno finalmente i lavori di bonifica

del parco, inizialmente previsti per settembre 2024. Il decreto di

finanziamento da parte della Regione risale all’agosto dell’anno scorso,

quando, a causa della perdita dei fondi del Po Fesr 2014-2020, è stato

necessario riprogrammarli sul Po Fesr 2021-2027.

Da allora, la consegna dei lavori è stata annunciata dall’amministrazione

Lagalla

praticamente ogni mese, senza che però si sia visto un solo cantiere. Le

numerose interrogazioni poi presentate per ottenere una data certa e

definitiva dall’assessore Alongi sono rimaste lettera morta.

La città merita una data certa e un cronoprogramma puntuale per la

riqualificazione di un’area che da decenni attende di diventare uno dei più

importanti polmoni verdi di Palermo”.

Lo dichiara Concetta Amella, componente della commissione “Ambiente”.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo