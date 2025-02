[Comune Palermo] Benessere animale. L’assessore Ferrandelli partecipa al presidio a supporto della colonia felina in via Nairobi

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 L’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, oggi pomeriggio, a

nome dell’amministrazione comunale, ha partecipato al presidio organizzato

dalla LAV e da altre associazioni animaliste a supporto della colonia

felina di via Nairobi che, nei giorni scorsi, è stata oggetto di

sabotaggio.

“Ho provveduto ad affiggere il cartello recante il numero della colonia

legalmente registrata con i riferimenti normativi che la tutelano –

dichiara Ferrandelli -. Ho voluto esprimere con un atto concreto il

pensiero dell’amministrazione a tutela del benessere degli animali in

città, ribadendo l’impegno nella loro regolamentazione e auspicando che la

proposta di regolamento da me inviata al Consiglio comunale, scritta a più

mani con le associazioni animaliste, possa essere nel più breve tempo

possibile esitata, così da offrire un chiaro quadro normativo di

riferimento.

Siamo, inoltre, alla conclusione di un percorso portato avanti con ASP,

Nucleo benessere animale della Polizia Municipale e referenti di colonie al

fine di emanare delle linee guida che, nel tutelare le colonie feline,

chiariscano però i comportamenti

necessari al decoro urbano, alla manutenzione ordinaria dei siti e alla

corretta gestione di esse, cosicché non diventino ricettacolo di rifiuti o

luoghi di riferimento per topi e gabbiani”.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo