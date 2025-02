(ACON) MULTISERVIZI. MORETTI (PD): SULLE FUSIONI SI GIOCHI A CARTE SCOPERTE

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

sab 22 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 22 feb – – "La partita delle fusioni per

arrivare al gestore idrico unico va giocata con chiarezza e senza

pensare di dare le carte e decidere le sorti dei territori, come

pare voglia fare l’ex sindaco di Pordenone Ciriani. Sua, va

ricordato, ? la responsabilit? politica di aver portato Hydrogea

a una situazione economica precaria e quindi a essere incorporata

da Cafc”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Diego Moretti intervendo nel dibattito sulle fusioni

tra i gestori pubblici del servizio idrico.

“Non si capisce su quali basi e quali informazioni abbia Ciriani

quando parla di un imminente gestore unico regionale dell’acqua

dando per scontato il prossimo ingresso di Irisacqua nella nuova

societ? nata dalla fusione per incorporazione di Hydrogea da

parte della friulana Cafc. Ancora pi? curiosa l’affermazione

dell’onorevole Ciriani quando, parlando del possibile ingresso di

Iris, afferma che avverr? in una seconda fase ‘perch? prima la

societ? deve sistemare alcune questioni interne’. Sarebbe

interessante conoscerle, le ‘questioni interne’, a meno che

l’europarlamentare si riferisca al non rispetto dei patti

parasociali in occasione del voto sull’amministratore unico da

parte di Monfalcone e di altri comuni di centrodestra, da Gorizia

a Cormons a Capriva. Ecco, si rivolga a loro”.

“Tutto questo – continua Moretti – senza che la maggioranza dei

Comuni isontini abbia mai discusso n? nelle sedi politiche n? in

quelle della Societ? di un progetto, quello della multiutility

regionale, su cui ci vorrebbe pi? trasparenza e non la

discussione nel solito caminetto da parte dei soliti noti”.

“Spero – conclude il capogrupo dem – che nei prossimi giorni il

vertice di Irisacqua intervenga per smentire quanto gi? dato per

scontato da Ciriani. L’isontino sa decidere da solo, non ha

bisogno di badanti e non sar? territorio di conquista per

nessuno”.

