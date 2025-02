A Radio 24 dalle 9.05 il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ospite di Amici e Nemici di Marianna Aprile e Daniele Bellasio

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 A Radio 24 in Amici e Nemici di Marianna Aprile e Daniele Bellasio dalle 9.05, i conduttori intervisteranno Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, su politica interna, Olimpiadi Milano-Cortina a un anno dall’inizio della manifestazione, terzo mandato per i presidenti di regione.

PUNTATA DI DOMANI OSPITI:

Sabato 22 febbraio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 “Amici e nemici – l’informazione della settimana”, condotto da Daniele Bellasio e Marianna Aprile, per una puntata su politica estera, interna e sport. Primo ospite della giornata sarà Marcello Flores, storico e scrittore, già docente di Storia comparata e Storia dei diritti umani all’Università di Siena, dove ha diretto anche il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies. Con lui, Aprile e Bellasio analizzeranno i recenti sviluppi del conflitto russo-ucraino a partire da una domanda che in molti si stanno ponendo: siamo tornati al 1938?

A seguire, a partire dalle 9.05, i conduttori intervisteranno Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, su politica interna, Olimpiadi Milano-Cortina a un anno dall’inizio della manifestazione, terzo mandato per i presidenti di regione e molto altro.

In chiusura, il tennis: dalla sentenza su Jannik Sinner all’eliminazione di Matteo Berrettini dall’Atp 500 di Doha, passando per l’infortunio di Jasmine Paolini. Aprile e Bellasio ne parleranno con Eleonora Cottarelli, giornalista esperta di tennis, volto noto di Sky Sport.