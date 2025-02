(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Viabilità, il 25 e 26 febbraio divieto di transito e di sosta in un tratto di via del Nespolo per lavori di Publiacqua

Previsto un percorso alternativo

Martedì 25 e mercoledì 26 febbraio in via del Nespolo, tra i civici 11 e 26, saranno vietati il transito e la sosta.

Il provvedimento è necessario per lavori di Publiacqua per un nuovo allaccio idrico.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dei lavori.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso e indicato il percorso alternativo da via Toscana per poi proseguire in via del Bollacchione, via Calvana e Bollacchione, via di Canapale e viceversa.

