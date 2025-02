Turismo e accoglienza: le imprese umbre si preparano a vincere le sfide del futuro

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 PROGRAMMA

Welcome Coffee, registrazione e

match con espositori

Saluti del presidente Simone Fittuccia

10.00

“Servizi e nuove idee a sostegno del turismo e delle

imprese” Intesa Sanpaolo – Zurich Assicurazioni

10.30

“Cibo, sostenibilità e inclusione: Nuove opportunità

di business per aziende e territori”

Concetta D’Emma – Founder UnconventionalHospitality

11.30

12.15

14.00

“L’AI non ti ruba il lavoro, ma chi la usa si: Domina

il cambiamento”

Francesco Di Cuonzo e Marco Matarazzi

Tavola Rotonda

“L’Umbria che vogliamo: Alleanze e Visioni per il

Turismo di domani”

Regione Umbria – Camera di Commercio dell’Umbria

Federalberghi Umbria

27 Febbraio

ore 9:30-16:00

Hotel Posta Donini UNA |

Esperienze

Ingresso gratuito previa

registrazione

Lunch Time

Chiusura Lavori

Con il patrocinio della