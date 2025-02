(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Toscana. Bonelli: benvenuto al sindaco Lenzi in Europa Verde

“Oggi è una giornata estremamente importante perché un gruppo di

amministratori toscani entra in Europa Verde, a partire dal sindaco di

Fauglia Alberto Lenzi, per rafforzare il progetto di Alleanza Verdi

Sinistra. Il programma per noi è un elemento fondamentale: i temi legati

alla disuguaglianza sociale, alla precarizzazione del lavoro, al consumo di

suolo e alla grande questione della crisi climatica sono al centro del

nostro impegno. Su questi temi vogliamo confrontarci. Torneremo nel

prossimo consiglio regionale della Toscana con l’obiettivo di migliorare i

risultati ottenuti alle europee”.

Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS,

durante un’iniziativa a Firenze, dedicata all’adesione a Europa Verde del

sindaco di Fauglia (Pisa), Alberto Lenzi.

“Sono onorato di entrare a far parte di Europa Verde – ha aggiunto Lenzi-

per me è una grande opportunità, soprattutto per un partito che più di ogni

altro, parla ai giovani. Ci sono i presupposti per andare a governare e

portare i nostri temi della giustizia ambientale e sociale nelle

istituzioni a tutti i livelli”

