Spoleto sul Palco 2025

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla III edizione.

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse (https://shorturl.at/JcXIB) per la III edizione della rassegna “Spoleto sul Palco – teatro 2025” che vedrà 4 compagnie esibirsi al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ nei mesi di marzo e aprile.

Le proposte verranno esaminate da una commissione interna composta di tre membri sulla base della valutazione comparativa degli spettacoli proposti, applicando i criteri stabiliti nel bando: rispetto della tradizione locale, grado di innovazione dello spettacolo, composizione numerica del cast, presenza o meno di musica, autore dell’opera e partecipazione o meno alla II rassegna che si è tenuta nel corso del 2024.

“La rassegna, nata con l’intento di promuovere commedie-brillanti e spettacoli di prosa, sia in italiano che dialettale, che testimoniano la tradizione spoletina, si basa sulla concezione del teatro come momento di svago e di divertimento con una spiccata connotazione di natura sociale – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – Promuovere questi eventi che giocano un ruolo fondamentale nel tessuto culturale di un territorio, non è solo un modo per sostenere l’arte locale, ma è anche una opportunità per arricchire la vita culturale e sociale della comunità stessa, sviluppando un forte senso di appartenenza”.

Spoleto, venerdì 21 febbraio 2025

