Parma protagonista di Linea Verde domenica 23 febbraio su Rai dalle 12.20

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Linea Verde racconta Parma domenica 23 febbraio alle 12.20: in un viaggio tra pozzi di sale, Reggia di Colorno, Tortel Dols e capolavori di Correggio.

Le telecamere del pranzo della domenica italiana tra delizie e bellezze della food-valley.

Parma, 21 febbraio 2025. Il paese di Bengodi descritto da Boccaccio nel Decamerone, come il regno della delizia e dell’abbondanza, assomiglia molto alla “Food-valley” di Parma, dove nascono gran parte delle eccellenze agroalimentari italiane. “Linea Verde” domenica 23 febbraio alle 12.20 su Rai 1, va alla ricerca delle origini di questa ricchezza. Milioni di anni fa la pianura padana era un grande mare, che scomparendo ha lasciato emergere dal sottosuolo un bene prezioso: il sale. Livio Beshir dal Castello di Scipione, il più antico del parmense, racconta la storia della famiglia Pallavicino e del suo dominio sui pozzi del sale componente fondamentale per gli insaccati. Peppone incontra gli allevatori custodi del territorio riscoprendo la vacca Bardigiana e la pecora cornigliese. Dalla Reggia, si racconta l’influenza culturale che Colorno ha avuto nel passato grazie ai Farnese, ai Borboni e a Maria Luigia. Influenza che continua a esercitare anche nel presente, ospitando una delle più prestigiose scuole internazionali di cucina e ospitalità italiana. Lo storico dell’arte Costantino D’Orazio racconterà uno dei tesori di Parma: la camera della Badessa nel Monastero di San Paolo, un capolavoro del Correggio. Il viaggio cominciato con il sale finirà nella nebbia del Po, altro elemento indispensabile per produzioni straordinarie e ambientazione naturale degli amici della Confraternita del Tortel Dols.

