Invito stampa – Martedì 25 febbraio, ore 16, Palazzo del Governatore: Presentazione del Digital Twin di Parma

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 MARTEDÌ 25 FEBBRAIO, ORE 16 /

PARMA / PALAZZO DEL GOVERNATORE

PIAZZA GARIBALDI

Il Comune di Parma è lieto di invitarla alla

presentazione del DIGITAL TWIN

il Gemello Digitale di Parma

PROGRAMMA

ore 16

Saluti istituzionali

Michele Guerra, Sindaco di Parma

Elena Mazzoni, Assessora a Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà

Regione Emilia-Romagna

Pasquale Criscuolo, Direttore Generale Comune di Parma

ore 16.15

Intervengono

Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale del Comune

di Parma

Il Gemello Digitale di Parma: presentazione del progetto e applicazioni pratiche

per la città intelligente

Gianluigi Ferrari, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria e

Architettura dell’Università di Parma

Parma Smart City: dal sensore al gemello digitale – racconto di un’esperienza in

corso

Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla

Mobilità del Comune di Parma

Il Gemello Digitale per la Missione Parma 2030 Carbon Neutral

Paolo Ferrecchi, Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della

Regione Emilia-Romagna

VERA: la Gemella della qualità dell’Aria dell’Emilia-Romagna

Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida

Raccolta dei dati territoriali, programmazione e previsione: il loro rapporto

ore 17.30

Dibattito e conclusioni finali

Un evento dedicato alla riproduzione digitale dettagliata e tridimensionale della nostra città, che include

edifici, strade, spazi verdi, reti tecnologiche e infrastrutturali.

Questo modello innovativo sarà utilizzato per pianificare le attività di gestione del territorio, valutando

preventivamente l’impatto delle azioni amministrative sulla pianificazione urbana, sull’efficienza dei servizi

e sulla partecipazione attiva dei cittadini.

Un passo importante verso una Parma più intelligente, sostenibile e trasparente.